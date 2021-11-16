19 ноября – Международный мужской день: история и традиции праздника. Как оригинально поздравить мужчин

Международный мужской день – ежегодный праздник, отмечаемый 19 ноября. Цель мероприятия состоит в пропаганде основных ценностей, уделяя особое внимание здоровью и благополучию мальчиков и мужчин, подчеркивая при этом позитивные мужские образцы для подражания, способствуя гендерному равенству и осуждая дискриминацию в отношении мальчиков и мужчин. Этот праздник отмечают более 70 стран.
Международный праздник призван отметить день "невидимых" мужчин, которые положительно влияют на свой пол, являются вдохновляющими образцами для подражания и пытаются повысить осведомленность о психическом здоровье мужчин. В этот день обращается внимание на психическое здоровье, токсичную маскулинность и распространенность самоубийств среди мужчин.
В России несколько раз предпринимались попытки ввести в календарь международный день мужчин. Например, в 60-х годах предлагалось сделать праздник 23 февраля, но не все страны согласились с этим, потому что связывали эту дату с днем Советской Армии и Военно-морским флотом.
Однако об этом празднике в 1999 году вспомнили в Тринидаде и Тобаго - ученый из одного университета понял, что есть день отцов, день военных, но нет дня, когда можно поздравить каждого человека мужского пола - от мальчика до старика.
Этот праздник имел своего рода декларацию. Это свод принципов, которые, как заявляют авторы, призваны привлечь внимание к проблемам мужского населения планеты. 19 ноября эту декларацию возобновили в 1999 году.
В международный праздник, обычно не проводится массовых гуляний и концертов, но организации, где работает много мужчин, иногда проводят собственные мероприятия. Чтобы поздравить своего близкого человека, можно посмотреть фильмы, где показаны проблемы мужского населения, изучить дополнительную информацию о здоровье. Навестить своих родных мужского пола, приготовить вкусный ужин и собраться всей семьей или как-то еще провести этот день вместе. Важно показать родному или близкому человеку, что он важен в вашей жизни.