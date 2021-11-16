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В Бердске местный житель выносил из супермаркета кассеты для бритвенных станков

3:17:2211/16/2021
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Теперь его разыскивает полиция.

Вора разыскивают правоохранители. Фото: МВД.рф

В Бердске местный житель совершил сразу несколько краж. Он воровал только один вид товара в единственном магазине. Подозреваемый выносил из «Магнита Косметик», который находится на улице Островского, 174 кассеты для бритвенных станков GILLETTE. В первый раз он пришел за ними 11 октября. Разыскиваемый просто взял товар, который ему нужен и вместе с ним покинул зал. Вторая кража того же товара из той же торговой точки произошла 21 октября.

В отделении дознания бердского отдела МВД России рассказали, что в полиции уже возбуждено уголовное дело по факту совершения краж. Они возбуждены по статье 158 УК РФ: "Кража". Сейчас поисками мужчины занимаются сотрудники правоохранительных органов.

– Приметы подозреваемого: выглядит на 50-55 лет, высокого роста, худощавого телосложения. На момент совершения преступления был одет в темно-синюю куртку с капюшоном и темные брюки. А из особых примет можно выделить перстень желтого цвета на среднем пальце левой руки, – сообщается в ведомстве.

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супермаркетворРозыск.
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