В Бердске местный житель выносил из супермаркета кассеты для бритвенных станков

В Бердске местный житель совершил сразу несколько краж. Он воровал только один вид товара в единственном магазине. Подозреваемый выносил из «Магнита Косметик», который находится на улице Островского, 174 кассеты для бритвенных станков GILLETTE. В первый раз он пришел за ними 11 октября. Разыскиваемый просто взял товар, который ему нужен и вместе с ним покинул зал. Вторая кража того же товара из той же торговой точки произошла 21 октября.
В отделении дознания бердского отдела МВД России рассказали, что в полиции уже возбуждено уголовное дело по факту совершения краж. Они возбуждены по статье 158 УК РФ: "Кража". Сейчас поисками мужчины занимаются сотрудники правоохранительных органов.
– Приметы подозреваемого: выглядит на 50-55 лет, высокого роста, худощавого телосложения. На момент совершения преступления был одет в темно-синюю куртку с капюшоном и темные брюки. А из особых примет можно выделить перстень желтого цвета на среднем пальце левой руки, – сообщается в ведомстве.