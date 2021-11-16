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16.11
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Есть ли в Бердске вакцина «Спутник Лайт»?

3:00:4011/16/2021
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Нужно для мужчины 67+ переболевшего ковидом.

В случае, когда человек прошел вакцинацию с препаратом “Спутник V”, то ему могут назначить повторную прививку уже “Спутником Лайт
Вакцину ищут горожане. Фото: Минздрав России

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Дарья:

Есть ли в Бердске вакцина «Спутник Лайт»? Интересует, может кто знает, сейчас есть вакцина «Спутник лайт» в медучреждениях Бердска? Нужно для мужчины 67+ переболевшего ковидом.

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коронавирусСпутник ЛайтВакцинация.
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