В рубрику "Сообщи свои новости" написала Дарья:
Есть ли в Бердске вакцина «Спутник Лайт»? Интересует, может кто знает, сейчас есть вакцина «Спутник лайт» в медучреждениях Бердска? Нужно для мужчины 67+ переболевшего ковидом.
Нужно для мужчины 67+ переболевшего ковидом.
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Дарья:
Есть ли в Бердске вакцина «Спутник Лайт»? Интересует, может кто знает, сейчас есть вакцина «Спутник лайт» в медучреждениях Бердска? Нужно для мужчины 67+ переболевшего ковидом.
От редакции
Есть в Бердске проблема с вакцинацией?
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