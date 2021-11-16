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Жена и друг похоронили кладоискателя заживо в могиле, которую он сам же и выкопал

3:32:5411/16/2021
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Мужчине дали выпить стакан сока с наркотиками. Он потерял сознание.

Мужчину заставили копать себе могилу. Фото: Pixabay.com

В Египте кузнец предложил своему другу заняться поисками клада, чтобы тот начал выкапывать яму. После этого злоумышленник заживо похоронил своего друга, ему содействовала жена пострадавшего. Затем женщина написала заявление в отделение полиции о пропаже мужа. По словам супруги, она разговаривала с мужем, когда он ехал в Александрию. Также заявительница сообщила, что через некоторое время с ней связался некий мужчина, который сообщил, что удерживает ее мужа из-за финансовой задолженности.

Звонивший требовал денежной компенсации за освобождение мужчины. По данным полиции, жене пропавшего звонил кузнец, который работает в той местности. Он являлся другом погибшего. Когда его арестовали сотрудники полиции, он признал свою вину. Кузнец сообщил сотрудникам, что ему содействовала жена жертвы из-за плохого отношения к себе со стороны супруга.

– Он приехал на место, я дал ему стакан сока с наркотиками, он этого не знал. Я попросил его выкопать яму, чтобы найти клад. Он потерял сознание и был захоронен, – сообщил подозреваемый.

Жена погибшего также признала свою вину. Сейчас оба подозреваемых предстанут перед судом.

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