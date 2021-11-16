В Новосибирске открылся первый магазин обновленного формата «Мини Лента»

В Новосибирске сеть торговых магазинов "Лента" открыла точки нового формата "Мини Лента". Открытие еще нескольких магазинов в отдельных районах города планируется на ближайшее время. Магазины должны открыться в населенных пунктах Обь, Пашино, Краснообске, поселке Озерный, а также на улицах Ельцовская, Глинки и Титова в Новосибирске. Уже работает магазин на улице Титова, 232/1а и в Кольцово. Открытие в Пашино должно случиться в ближайшие дни.
Первый вариант такого магазина открыли в 2021 году в столичном регионе. Сейчас в Москве и области открыты 25 торговых точек, а в Санкт-Петербурге – 31. «Мини Лента» на Титова представляет из себя павильон, который состоит из одного этажа. Там также есть магазин электроники DNS и сеть KFC. Площадь торгового зала составляет 200 кв/м.
Помимо касс с кассирами, там установлены кассы для самообслуживания. Судя по отзывам 2гис, цены на некоторые товары в таких магазинах ниже, чем в гипермаркете того же производителя. Однако большинство отзывов все же говорит о том, что цены стали выше. Известно, что такие магазины сделаны для людей, которые не любят ездить за продуктами далеко от дома. А переплачивает покупатель за удобства.