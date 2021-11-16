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Малыши с туберкулезом в Новосибирске ждут сладкий Новый год-2022: В Бердске продолжается сбор средств, памперсов, канцтоваров и новогодних подарков

4:13:2611/16/2021
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Всего в санаториях и больницах города лечатся 200 ребятишек. За одну неделю бердчанам удалось собрать 16 900 рублей на благотворительность.

останин
Для ребятишек из туббольницы закупили самые вкусные конфеты. Фото: "Курьер.Среда"

В Бердске продолжается сбор средств и новогодних подарков для детей, которые лечатся от туберкулеза в специализированных больницах и санаториях Новосибирска. На сегодняшний день, 16 ноября, анонимный благотворитель принес 2 упаковки памперсов, бумаги, фломастеры, материал для творчества игры с картинками для малышей, блокнотики с задачками. Общими усилиями бердчанам, искитимцам и новосибирцам удалось собрать 16 900 рублей за одну неделю доброй акции. Стоит отметить, что с новогодней акции 2021 года в редакции осталось осталось 10 900 рублей благотворителей. Эту сумму мы вложим в новый сбор, чтобы порадовать ребятишек не только сладкими подарками, но и подгузниками, канцтоварами, настольными играми.

Напоминаем, что бердчане смогут самостоятельно привезти подарки малышам в офисы редакции по адресу: ул. Ленина, 38, (отдельный вход с обратной стороны подъезда дома), ул. К.Маркса,24, офис 2, телефон для справок: 3-00-10.

В этом году подарки ждут 200 ребятишек! Гостинцы от Дедов Морозов и Снегурочек из Бердска мы будем принимать до 21 декабря с 09.00 утра до 18.00 в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу.

Поможем малышам, которые и так страдают от недуга в столь ранние годы, поверить в сказу и встретить Новый год в стенах больнице с таким же трепетом, что и дома.
Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора с пометкой "Подарки для детей". Эту карту мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке

4276 1609 7158 3662 Галина Владимировна Коморникова.

Сбор стартует с 9 ноября, а закончится - 20 декабря. Благодарим вас за помощь!

Низкий поклон и спасибо за средства на подарки детям:

200 рублей пришли от Ирины Викторовны. Спасибо!

1000 рублей пришли от Александры Александровны. Спасибо!

1000 рублей пришли от Сергея Сергеевича. Спасибо!

400 рублей пришли от Юлии Александровны. Спасибо!

300 рублей пришли от Сергея Дмитриевича. Спасибо!

300 рублей пришли от Станислава Андреевича. Спасибо!

300 рублей пришли от Жанны Александровны. Спасибо!

5000 рублей пришли от Вячеслава Владимировича. Спасибо!

400 рублей пришли от Оксаны Николаевны. Спасибо!

800 рублей пришли от Нины Александровны. Спасибо!

300 рублей пришли от Елены Анатольевны. Спасибо!

150 рублей пришли от Ирины Владимировны. Спасибо!

500 рублей пришли от Юлии Дмитриевны. Спасибо!

200 рублей пришли от Евгения Павловича. Спасибо!

350 рублей пришли от Татьяны Дмитриевны. Спасибо!

1000 рублей пришли от Татьяны Игоревны. Спасибо!

1000 рублей пришли от Дмитрия Сергеевича. Спасибо!

500 рублей пришли от Ирины Евгеньевны. Спасибо!

3 000 рублей пришли от Алексея Владимировича. Спасибо!

200 рублей пришли от Василия Владимировича. Спасибо!

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больные детиновогодние подаркитуберкулезный санаторий
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