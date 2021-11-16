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4, 5, 6 декабря – очень благоприятные дни для засолки и квашения капусты по лунному календарю 2021

4:45:5311/16/2021
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Соленая и квашеная капуста является популярной закуской среди россиян. Чтобы приготовить ее вкусной и сохранить хрустящей, необходимо узнать благоприятные для ее заготовки дни по лунному календарю.

Капуста используется во множестве известных россиянам блюд. Фото: Pixabay.com
Капуста используется во множестве известных россиянам блюд. Фото: Pixabay.com

Соленая и квашеная капуста известна каждому русскому человеку, а также многим людям из-за рубежа. Эта закуска стала уже традиционной едой в России, которая может являться ингредиентом других блюд и прекрасным к ним дополнением. Соленая и ферментированная капуста богата различными витаминами и минералами, клетчаткой, ферментами, вследствие чего положительно влияет на пищеварение и метаболизм. Если вы хотите похудеть, то употреблять квашеную капусту в небольших количествах можно каждый день, добавляя ее в качестве закуски к другим блюдам, например, салатам, супам, мясу и гарнирам. Также, чтобы повысить свой иммунитет в период простудных заболеваний, например, ОРВИ, врачи рекомендуют употреблять солёную или квашеную капусту, поскольку в ней содержится большое количество витамина C.

Традиционно принято начинать засолку и квашение капусты в ноябре, однако декабрь также богат множеством дней, когда можно и даже нужно проводить различные процедуры с капустой. Чтобы определить наиболее хороший день для засолки и квашения, хозяйкам необходимо обратиться к лунному календарю. Он подскажет, какие лунные фазы в определенные дни помогут капусте сохранить свои витамины и быть вкусной и хрустящей еще долгое время после обработки.

Лунный календарь засолки и квашения капусты в декабре 2021.

Самыми благоприятными днями для засолки и квашения капусты в декабре являются даты с 4 по 6 декабря включительно. В этот период капуста получается более хрустящей и вкусной, а шанс допустить ошибку в ее приготовлении минимален. Нейтральными днями для проведения процедур над капустой считаются дни с 7 по 13 декабря и с 16 по 21 декабря. Остальные дни являются неблагоприятными, поэтому, если вы задумали солить или квасить капусту в плохую дату, то лучше перенесите дело на более благоприятное время.

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