В России в сертификаты о вакцинации от коронавируса хотят добавить фото. Предложение выдвинули в Минцифры

В Минцифры РФ состоялось обсуждение идеи, добавить в сертификаты о вакцинации от ковида фотографии граждан. Это поможет проходить в общественные места по QR-коду без предоставления паспорта, что значительно сократит время проверки документов. Также известно, что на совещании присутствовали сотрудники Минздрава. Вероятно, фотографией на сертификате станет снимок, добавленный на сайте Госуслуг.
– Для того, чтобы пройти в любое помещение, не нужно будет носить с собой паспорт, это же действительно удобно. Также это сократит очереди в общественных местах. Проверяющий человек не будет считывать данные с телефона и проверять документы, – сообщает гендиректор "ТМТ-консалтинга" Константин Анкилов.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирской области рабочий упал с крыши гаража и разбился насмерть. В этом обвинили прораба, который поручил выполнение кровельных работ двум сотрудникам и не обеспечил их атрибутами безопасности. Также мужчина не выдал документ, подтверждающий допуск к работам на высоте. Ему грозит до пяти лишения свободы, дело передано в суд.