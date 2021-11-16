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В России в сертификаты о вакцинации от коронавируса хотят добавить фото. Предложение выдвинули в Минцифры

5:40:5111/16/2021
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Это делается для сокращения очередей в общественных местах.

Документы, подтверждающие прохождение вакцинации от коронавируса корректируют. Фото: Pixabay.com

В Минцифры РФ состоялось обсуждение идеи, добавить в сертификаты о вакцинации от ковида фотографии граждан. Это поможет проходить в общественные места по QR-коду без предоставления паспорта, что значительно сократит время проверки документов. Также известно, что на совещании присутствовали сотрудники Минздрава. Вероятно, фотографией на сертификате станет снимок, добавленный на сайте Госуслуг.

– Для того, чтобы пройти в любое помещение, не нужно будет носить с собой паспорт, это же действительно удобно. Также это сократит очереди в общественных местах. Проверяющий человек не будет считывать данные с телефона и проверять документы, – сообщает гендиректор "ТМТ-консалтинга" Константин Анкилов.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирской области рабочий упал с крыши гаража и разбился насмерть. В этом обвинили прораба, который поручил выполнение кровельных работ двум сотрудникам и не обеспечил их атрибутами безопасности. Также мужчина не выдал документ, подтверждающий допуск к работам на высоте. Ему грозит до пяти лишения свободы, дело передано в суд.

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документыпроверкакоронавирусКовидВакцинация.
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