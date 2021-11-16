Путин распорядился разработать приложение, позволяющее штрафовать нарушителей ПДД с помощью фото и видео

Президент России Владимир Путин поручил ввести приложение для штрафов за нарушение ПДД до 1 июля 2022 года. Кейс будет штрафовать на основе фото и видео. Также глава поручил завершить работу по внесению изменений в законодательство, которое относится к установлению возможностей вынесения постановлений о назначении административных наказаний за нарушения правил дорожного движения без протокола.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил предложение о повышении штрафных санкций в отношении водителей. А Валерий Васильев сообщил, что такие поправки стоило ожидать, так как их обсуждение продолжается на протяжении длительного времени. Минюст подготовил новые документы , по которым штрафы водителям будут увеличены до 50 тыс. рублей.
Напомним, ранее Редакция «Курьер.Среда» сообщала, что над Новосибирском кружит самолет уже более двух часов. Он направлялся из Томска в Москву. Известно, что через 14 минут после вылета боинг направили в Новосибирск, а сейчас он расходует топливо, что совершить посадку в аэропорту Толмачево.