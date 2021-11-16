«По три остановки проезжают»: В Бердске пассажир заявил об опоздании на работу из-за получасового ожидания автобуса №12

В Бердске пассажир рассказал о получасовом ожидании автобуса №12.
Как рассказал «Курьер.Среда» Денис И., с данной проблемой он наравне с другими бердчанами обращался к водителям, но на замечания пассажиров, по его словам, не было должной реакции.
- Люди говорят, что водители по три остановки проезжают. Вечером, в час пик, в автобус просто невозможно залезть. Большое количество народу. Никакой социальной дистанции. Интервал движения по 15 минут, а реальное время - 30 минут. Когда разговариваешь с водителями, они говорят, что им сказали так делать,- проговорил Денис 16 ноября.
Бердчанин сообщил и о случае опоздания на работу своего напарника. Как уверяет мужчина, он уверен, что подобное происходит и с другими людьми.
- У моего напарника буквально вчера случай был. Выговора из-за 15 минут опоздания от начальника он не получил, но было неприятно, - рассказал Денис.
Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Бердска Надежда Нятина прокомментировала «Курьер.Среда», что как такового увеличенного интервала до 30 минут среди городского транспорта нет. Вечером, после семи-восьми часов, время ожидания всех маршрутов увеличивается. Это связано с иным пассажиропотоком. По всем вопросам о работе общественного транспорта в режиме реального времени можно звонить по телефонам напрямую в транспортный отдел Бердска: +7 (38341)20097.