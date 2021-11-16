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«По три остановки проезжают»: В Бердске пассажир заявил об опоздании на работу из-за получасового ожидания автобуса №12

10:29:1211/16/2021,Алина Бурова
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По словам бердчанина, интервал движения транспорта увеличен. В автобус невозможно нормально зайти, а о социальной дистанции не может быть и речи.

Бердчане нередко жалуются на хамство водителей пассажирского транспорта
Бердчане жалуются задержкой автобусов. Фото: "Курьер.Среда"

В Бердске пассажир рассказал о получасовом ожидании автобуса №12.

Как рассказал «Курьер.Среда» Денис И., с данной проблемой он наравне с другими бердчанами обращался к водителям, но на замечания пассажиров, по его словам, не было должной реакции.

- Люди говорят, что водители по три остановки проезжают. Вечером, в час пик, в автобус просто невозможно залезть. Большое количество народу. Никакой социальной дистанции. Интервал движения по 15 минут, а реальное время - 30 минут. Когда разговариваешь с водителями, они говорят, что им сказали так делать,- проговорил Денис 16 ноября.

Бердчанин сообщил и о случае опоздания на работу своего напарника. Как уверяет мужчина, он уверен, что подобное происходит и с другими людьми.

- У моего напарника буквально вчера случай был. Выговора из-за 15 минут опоздания от начальника он не получил, но было неприятно, - рассказал Денис.

Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Бердска Надежда Нятина прокомментировала «Курьер.Среда», что как такового увеличенного интервала до 30 минут среди городского транспорта нет. Вечером, после семи-восьми часов, время ожидания всех маршрутов увеличивается. Это связано с иным пассажиропотоком. По всем вопросам о работе общественного транспорта в режиме реального времени можно звонить по телефонам напрямую в транспортный отдел Бердска: +7 (38341)20097.

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автобусдвижениеинтервал движения
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