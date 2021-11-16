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16.11
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В Москве увеличится размер минимальной пенсии до 21 тысячи рублей с 2022 года

6:07:2111/16/2021
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Но хэто затронет только тех, кто зарегистрирован в столице больше 10 лет.

В Москве планируется увеличение городского соцстрандарта. Фото: Pixabay.com

В России с 1 января 2022 года повышается размер региональной доплаты к пенсии. В столице планируется повышение уровня социального стандарта для тех, кто имеет постоянную регистрацию в Москве уже более 10-и лет. Повышение планируется до 21 193 рубля. Также отделение ПФР по столице напоминает всем неработающим пенсионерам, что если общая сумма вашего материального обеспечения не составляет меньше прожиточного минимума, то вас должны начисляться доплаты.

Например, в Москве такая доплата относится к региональной и социальной, которую осуществляют органы социальной защиты населения. В следующем году прожиточным минимум одного пенсионера в Москве составит 14 009 рублей, а в Московской области – 12 146.

Федеральным законом от 26.05.2021 были внесены изменения в закон о государственной помощи. Создавшие установление социальной доплаты к пенсии без заявления со стороны пенсионера. Надбавки должны производиться со дня, с которого установлена пенсия, не ранее дня заключения договора на данные выплаты.

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законпенсиямоскваВыплаты.Владимир Путин
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