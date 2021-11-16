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«Зубами стучим от холода»: В Бердске около отделения Почты России в минусовую температуру толпятся жители Микрорайона

7:23:4311/16/2021,Алина Бурова
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Одним бердчанам срочно необходимо отправить посылку, другим нужно получить письмо. Люди терпеливо ждут своей очереди, ведь внутрь, как они говорят, запускают якобы «по частям».

Бердское почтовое отделение функционирует по адресу: Микрорайон, 15Б. Фото: Курьер.Среда»

Отделение «Почты России» на микрорайоне Бердска вновь принимает своих посетителей.

Напомним, что ранее данное отделение было закрыто, поскольку здание, где располагается почта признали аварийным. Плиты могли упасть прямо бердчанам на голову. Из-за закрытия жителям Микрорайона приходилось ездить на почту на улицу Пушкина. Многие были этим крайне недовольны, в том числе из-за того, что маленькое помещение не вмещало всех желающих. Администрация Бердска предлагала «Почте России» иное помещение в Микрорайоне, но руководство почты от него якобы отказалось.

Как выяснил «Курьер.Среда» прежнее отделение почты России на ул. Микрорайон, 15Б вмещает далеко не всех клиентов. Половина бердчан стоят на улице.

- Нас запускают внутрь по частям. Зубами стучим от холода,- сказали горожане 16 ноября.

Цели у ожидающих людей разные. Одним нужно получить посылку, другим - отправить письмо, а третьим необходимо оплатить услуги.

Как заверили «Курьер.Среда» в пресс-службе УФПС Новосибирской области АО «Почта России», новый собственник старого здания укрепил конструкции и получил разрешение на его эксплуатацию.

- Помещение почтового отделения 633009 не представляет угрозы для жизни или здоровья клиентов – такое заключение дала экспертная комиссия. На его основании мы приняли решение о возвращении почтового отделения в здание по адресу: Микрорайон, д.15. Мы не ограничиваем количество посетителей в почтовом отделении, но в период пандемии призываем заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих. Для удобства клиентов в отделении есть специальная разметка, которая поможет верно определить безопасную дистанцию, также Роспотребнадзор рекомендует носить маску и перчатки. В свою очередь, мы обеспечили коллектив индивидуальными средствами защиты, антисептиками, сотрудники регулярно проветривают помещение и обрабатывают поверхности,- сказала представитель пресс-службы почты Галина Гордиенко.

Отметим, что аварийное трехэтажное здание за 8 млн рублей приобрел Медиа Холдинг ТВК, который находится там многие годы. Ремонтные работы обещают продолжить.

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Почему пускают внутрь не всех?

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