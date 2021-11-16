В Новосибирске «божий одуванчик» вынесла из супермаркета килограммы кошачьего корма

В Новосибирске в одном из супермаркетов Октябрьского района постоянная покупательница разворовывала корма для кошек. Несмотря на то, что продавщицы магазина отзываются о женщине, как о "божьем одуванчике", на ее счету множество эпизодов данного преступления. Каждый раз злоумышленница выносила из торговой точки по 10-15 пакетиков корма. Стоимость одного такого пакетика составляет порядка 15-и рублей.
Когда сотрудники магазина выяснили, что женщина ворует, службы внутренней безопасности тут же передали ориентировку на нее в часть ГВАРДИИ. А те в свою очередь задержали еще двух женщин, которые занимались воровством. Задержание произошло в одно и то же время и в одном месте, но известно, что преступницы никак не связаны между собой и даже не были знакомы.
Преступницы были пойманы с поличным: обе из них пытались похитить емкости, содержащие алкогольные напитки. Также обе женщины оказались 1972 года рождения. сотрудники полиции ведут расследование данного дела.