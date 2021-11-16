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В Новосибирске два подростка без прав удирали от полиции на угнанной легковушке

7:09:3411/16/2021
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Парни просто разбили боковое стекло и завели автомобиль.

В отношении угонщиков заведены уголовные дела. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске задержали двоих 16-летних угонщиков «Жигулей». Один из них устроил погоню с полицией. Все случилось при патрулировании Дзержинского района города в субботу 13 ноября. Тогда сотрудники экипажа обратили внимание на автомобиль, который передвигался с полностью заваленными снегом окнами. А по требованию сотрудников водитель не стал останавливать транспортное средство.

– Началась погоня на Авиационной улице, далее сотрудники ДПС стали преследовать автомобиль и просили остановиться в громкоговоритель, но водитель продолжал движение и только набирал скорость, – сообщается в ведомстве.

Догнать автомобиль удалось только в селе Каменка. Тогда выяснилось, что за рулем машины находился несовершеннолетний водитель, который не имел прав на управление транспортным средством и документов на машину. А позе было установлено, что молодой человек совершил угон: он разбил окно автомобиля и соединил провода зажигания, что завести его.

После погони сотрудники ДПС решили произвести осмотр территории дома задержанного. Там они обнаружили еще один автомобиль 2106 с похожими повреждениями. Также правоохранители задержали еще одного 16-летнего парня, который причастен к угону обнаруженного авто. В отношении обоих задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям 166 УК РФ – «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» и 158 УК РФ – «Кража». Собственники обоих автомобилей были установлены.

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задержаниеугонПолиция.
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