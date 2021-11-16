«Она приняла срок спокойно»: Адвокат 19-летней студентки Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двоих детей на «зебре» в Солнцево, рассказал подробности приговора

Пять лет колонии назначил Солнцевский суд 19-летней Валерии Башкировой, которая стала виновницей жуткого ДТП. Напомним, этим летом в Москве на пешеходном переходе студентка сбила троих детей: двое умерли в больнице, один ребенок пострадал. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Девушку изначально отправили под домашний арест, но это вызвало волну возмущений, многие считали, что этому способствовали родственные связи студентки: мать Валерии работала в строительном управлении ФСБ, а отец - личным водителем чиновника.
Позже московская прокуратура потребовала заменить меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей почти на полгода. Но осенью 2021 года Башкировой сначала продлили арест в СИЗО до марта 2022 года. Вчера, 15 ноября, стало известно, что студентка получила 5 лет тюрьмы. Также Башкирова не может управлять автомобилем почти 3 года. При прении сторон прокуратура просила приговорить девушку к шести годам колонии общего режима.
«Курьер.Среда» 16 ноября пообщался с адвокатом Валерии Альбертом Якубовым. Защитник Башкировой рассказал подробности приговора и реакции его подзащитной на реальный срок.
- Суд был в особом порядке. Изначально потерпевшие просили 7 млн рублей, мы оплатил почти 3 млн рублей до этого. И вот, суд назначил 4 млн рублей. У семьи нет столько денег, продали все, что могли. Обвинение просило более строгое наказание, 6 лет в колонии. Мы рассчитывали на реальный срок, но меньший - 4,5 года. Моя подзащитная настроилась, нас устраивает что, в колонии поселения, - поделился Альберт Якубов.
Также адвокат Валерии Башкировой рассказал, будут ли он и его подзащитная обжаловать приговор.
- На это недели мы с ней увидимся, будем решать. У нас же есть 10 дней для обжалования. Родители, конечно, тяжело перенесли, Валерия - более спокойно, - поделился адвокат Башкировой 16 ноября.
Отметим, что ранее в беседе с журналистом «Курьер.Среда» Альберт Якубов рассказывал, что Валерия взяла академический отпуск в институте, где училась.