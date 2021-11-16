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Pfizer проведет в России испытания нового лекарства от коронавируса

6:57:4311/16/2021
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В исследованиях примет участие 90 человек из нескольких городов.

Новая вакцина будет разрабатываться в России. Фото: Pixabay.com

Росздрав одобрил проведение клинических испытаний препарата Paxlovid, который был создан для профилактики и лечения коронавируса. Исследования будет проводить американская компания Pfizer сразу в нескольких городах России, а участие в них примут порядка 90 человек. Планируется, что испытания буду проходить до марта 2023 года. Их будут проводить в нескольких частных и госучреждениях в Подмосковье, в Санкт-Петербурге, Барнауле, Смоленске и других городах.

Препарат будут пробовать на взрослых гражданах, которые контактировали в домашних условиях с лицами, у которых были выявлены симптоматические проявления COVID-19. Представители компании сообщают, что испытания будут проводиться по всему миру, а участие в них примут семь тысяч человек из разных стран. До 31 декабря 2021 года организация планирует выпустить 180 тыс. доз препарата.

Paxlovid является ингибитором протеазы+ритонавира, который создан специально для профилактики и лечения коронавируса и для лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения заболевания.

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испытаниякоронавирусновое лекарство
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