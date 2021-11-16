Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
16.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Россиянин забрал у бывшей возлюбленной более полумиллиона за ипотеку, презервативы и прокладки

7:42:1611/16/2021
0

Мужчина взыскал с экс-подруги 625 тысяч рублей.

Парень отсудил у девушки деньги за презервативы. Фото: Pixabay.com

В Екатеринбурге фитнес тренер расстался с девушкой и решил, что справедливость должна восторжествовать. Мужчина заявляет, что пара оформила ипотеку на девушку, а выплаты производились из заработной платы мужчины, также он сообщил, что постоянно давал денежные средства бывшей возлюбленной на маникюр, прокладки и презервативы.

По процессуальному решению суда, девушка должна возместить денежные средства не только за ипотечную задолженность, но и за контрацептивы, которые были использованы ими в паре. Суд решил взыскать с ответчика 625 тысяч рублей. В задолженность входит даже стоимость почтовой корреспонденции.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирске постоянная покупательница "божий одуванчик" вынесла из магазина килограммы кошачьего корма. Она забирала сразу по 10 пакетиков корма, стоимость которого составляет порядка 10 рублей за упаковку. Женщину задержали с поличным, но при попытке вынести из магазина алкоголь.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
долгиразлукасудВыплаты.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Правильно ли поступил молодой. человек?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Как передается коронавирус: через дыхание или поверхности, какое количество вируса нужно для заражения, почему одни болеют очень тяжело, а другие бессимптомно
В Бердске дорогу по ул. Черемушной отремонтировали за 150 млн рублей. Показываем и рассказываем, что сделали в первый этап глобальной реконструкции7
Как есть меньше и худеть быстрее: суперэффективный совет от диетолога
Многодетную мать из России признали самой красивой женщиной в мире1

Последние новости

Россиянин забрал у бывшей возлюбленной более полумиллиона за ипотеку, презервативы и прокладки
7:42:16 11/16/2021
Россиянин забрал у бывшей возлюбленной более полумиллиона за ипотеку, презервативы и прокладки
В Новосибирске местный житель устроил стрельбу из окна своей квартиры
7:30:50 11/16/2021
В Новосибирске местный житель устроил стрельбу из окна своей квартиры
Бердск«Зубами стучим от холода»: В Бердске около отделения Почты России в минусовую температуру толпятся жители Микрорайона
7:23:43 11/16/2021
«Зубами стучим от холода»: В Бердске около отделения Почты России в минусовую температуру толпятся жители Микрорайона
В Новосибирске два подростка без прав удирали от полиции на угнанной легковушке
7:09:34 11/16/2021
В Новосибирске два подростка без прав удирали от полиции на угнанной легковушке
«Она приняла срок спокойно»: Адвокат 19-летней студентки Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двоих детей на «зебре» в Солнцево, рассказал подробности приговора
7:00:27 11/16/2021
«Она приняла срок спокойно»: Адвокат 19-летней студентки Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двоих детей на «зебре» в Солнцево, рассказал подробности приговора
19 ноября – Международный мужской день: история и традиции праздника. Как оригинально поздравить мужчин
7:00:14 11/16/2021
19 ноября – Международный мужской день: история и традиции праздника. Как оригинально поздравить мужчин
Pfizer проведет в России испытания нового лекарства от коронавируса
6:57:43 11/16/2021
Pfizer проведет в России испытания нового лекарства от коронавируса
В Новосибирске «божий одуванчик» вынесла из супермаркета килограммы кошачьего корма
6:44:30 11/16/2021
В Новосибирске «божий одуванчик» вынесла из супермаркета килограммы кошачьего корма
Анастасию Волочкову выселили из отеля за пьяный дебош
6:27:17 11/16/2021
Анастасию Волочкову выселили из отеля за пьяный дебош
В Москве увеличится размер минимальной пенсии до 21 тысячи рублей с 2022 года
6:07:21 11/16/2021
В Москве увеличится размер минимальной пенсии до 21 тысячи рублей с 2022 года