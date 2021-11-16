Россиянин забрал у бывшей возлюбленной более полумиллиона за ипотеку, презервативы и прокладки

В Екатеринбурге фитнес тренер расстался с девушкой и решил, что справедливость должна восторжествовать. Мужчина заявляет, что пара оформила ипотеку на девушку, а выплаты производились из заработной платы мужчины, также он сообщил, что постоянно давал денежные средства бывшей возлюбленной на маникюр, прокладки и презервативы.
По процессуальному решению суда, девушка должна возместить денежные средства не только за ипотечную задолженность, но и за контрацептивы, которые были использованы ими в паре. Суд решил взыскать с ответчика 625 тысяч рублей. В задолженность входит даже стоимость почтовой корреспонденции.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирске постоянная покупательница "божий одуванчик" вынесла из магазина килограммы кошачьего корма. Она забирала сразу по 10 пакетиков корма, стоимость которого составляет порядка 10 рублей за упаковку. Женщину задержали с поличным, но при попытке вынести из магазина алкоголь.