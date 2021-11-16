Бывшие депутаты Госдумы не хотят съезжать из служебных квартир в Москве

В Москве девять бывших депутатов Госдумы из других городов все еще не съехали из служебных квартир. Эту тему поднял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании Совета Госдумы 15 ноября. Сообщается, что ни у одного из девяти экс-чиновников нет уважительной причины на столь длительное нахождение в стенах жилых помещений. А также известно, что в некоторых квартирах живут помощники депутатов либо родственники их помощников.
Володин призвал коллег к решению проблемы с жильем, которое не используется членами нижней палаты. Также мужчина составил список людей, которые еще не покинули служебные квартиры, либо депутатов, которые не проживают в жилищах. Также парламентарий не взялся за перечисление поименного списка. Лишь сообщил, что все они являются членами партий "Единая Россия" и ЛДПР.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что россиянин забрал у бывшей возлюбленной более полумиллиона рублей за ипотеку, презервативы и прокладки. Фитнес-тренер из Екатеринбурга отсудил 625 тыс. рублей у девушки, с которой расстался, заявив, что ипотека, которую оформила пара, находясь в отношениях, погашалась из его личных средств.