Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
16.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Бывшие депутаты Госдумы не хотят съезжать из служебных квартир в Москве

8:08:3511/16/2021
0

Все они являются членами партий Единая Россия и ЛДПР.

Депутаты не покинули служебное жилье. Фото: Pixabay.com

В Москве девять бывших депутатов Госдумы из других городов все еще не съехали из служебных квартир. Эту тему поднял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании Совета Госдумы 15 ноября. Сообщается, что ни у одного из девяти экс-чиновников нет уважительной причины на столь длительное нахождение в стенах жилых помещений. А также известно, что в некоторых квартирах живут помощники депутатов либо родственники их помощников.

Володин призвал коллег к решению проблемы с жильем, которое не используется членами нижней палаты. Также мужчина составил список людей, которые еще не покинули служебные квартиры, либо депутатов, которые не проживают в жилищах. Также парламентарий не взялся за перечисление поименного списка. Лишь сообщил, что все они являются членами партий "Единая Россия" и ЛДПР.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что россиянин забрал у бывшей возлюбленной более полумиллиона рублей за ипотеку, презервативы и прокладки. Фитнес-тренер из Екатеринбурга отсудил 625 тыс. рублей у девушки, с которой расстался, заявив, что ипотека, которую оформила пара, находясь в отношениях, погашалась из его личных средств.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
служебное жильеДепутаты.Помощники депутатов.Госдума
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Должны ли предоставлять депутатам служебное жилье?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

В Бердске дорогу по ул. Черемушной отремонтировали за 150 млн рублей. Показываем и рассказываем, что сделали в первый этап глобальной реконструкции7
Как передается коронавирус: через дыхание или поверхности, какое количество вируса нужно для заражения, почему одни болеют очень тяжело, а другие бессимптомно
Многодетную мать из России признали самой красивой женщиной в мире1
Как есть меньше и худеть быстрее: суперэффективный совет от диетолога

Последние новости

Главные советы метеопатам в дни многодневных космических штормов: пики геоколебаний в конце ноября и декабре 2021 года
8:00:08 11/16/2021
Главные советы метеопатам в дни многодневных космических штормов: пики геоколебаний в конце ноября и декабре 2021 года
Казанского стрелка Ильназа Галявиева признали вменяемым
7:51:26 11/16/2021
Казанского стрелка Ильназа Галявиева признали вменяемым
Россиянин забрал у бывшей возлюбленной более полумиллиона за ипотеку, презервативы и прокладки
7:42:16 11/16/2021
Россиянин забрал у бывшей возлюбленной более полумиллиона за ипотеку, презервативы и прокладки
В Новосибирске местный житель устроил стрельбу из окна своей квартиры
7:30:50 11/16/2021
В Новосибирске местный житель устроил стрельбу из окна своей квартиры
Бердск«Зубами стучим от холода»: В Бердске около отделения Почты России в минусовую температуру толпятся жители Микрорайона
7:23:43 11/16/2021
«Зубами стучим от холода»: В Бердске около отделения Почты России в минусовую температуру толпятся жители Микрорайона
В Новосибирске два подростка без прав удирали от полиции на угнанной легковушке
7:09:34 11/16/2021
В Новосибирске два подростка без прав удирали от полиции на угнанной легковушке
«Она приняла срок спокойно»: Адвокат 19-летней студентки Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двоих детей на «зебре» в Солнцево, рассказал подробности приговора
7:00:27 11/16/2021
«Она приняла срок спокойно»: Адвокат 19-летней студентки Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двоих детей на «зебре» в Солнцево, рассказал подробности приговора
19 ноября – Международный мужской день: история и традиции праздника. Как оригинально поздравить мужчин
7:00:14 11/16/2021
19 ноября – Международный мужской день: история и традиции праздника. Как оригинально поздравить мужчин
Pfizer проведет в России испытания нового лекарства от коронавируса
6:57:43 11/16/2021
Pfizer проведет в России испытания нового лекарства от коронавируса
В Новосибирске «божий одуванчик» вынесла из супермаркета килограммы кошачьего корма
6:44:30 11/16/2021
В Новосибирске «божий одуванчик» вынесла из супермаркета килограммы кошачьего корма