В Новосибирске местный житель устроил стрельбу из окна своей квартиры

В Новосибирске житель одного из местных домов по улице Железнодорожной открыл стрельбу прямо из окна своей квартиры. Все случилось вечером 15 ноября, тогда во дворе дома прогремели несколько выстрелов. А очевидцы сообщают, что стрелял мужчина из окна дома № 6/1. Стрелявший разбил лобовое окно на автомобиле одного из жителей соседних домов. Пострадавшие написали заявление в отделение полиции.
Сообщается, что подобные случае уже в происходили в Новосибирске. Например, в августе текущего года один из местных жителей также открыл стрельбу из окна жилого дома по улице Лебедевского в Заельцовском районе. Тогда пострадали пять человек. А при проникновении в квартиру, полицейские обнаружили в жилом помещении несколько видов оружия.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске полицейские задержали двоих 16-летних угонщиков авто. Один из них устроил погоню от сотрудников ДПС. Молодые люди разбивали окно машины и проникали в салон, затем они заводили автомобиль с помощью проводов зажигания. Оба признали свою вину. Заведено два уголовных дела.