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Казанского стрелка Ильназа Галявиева признали вменяемым

7:51:2611/16/2021
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Он полностью осознавал все, что делает.

Казанский стрелок был вменяем. Фото: Pixabay.com

В Санкт-Петербурге в психиатрической больнице №6 проходил экспертизу Ильназ Галявиев. Он устроил стрельбу в Казани в гимназии №175. Тогда погибли 9 человек, еще 34 получили ранения. Большая часть из них дети. Результаты экспертизы стали известны 13 ноября. Специалисты заявили, что нападавший осознавал свои действия, когда совершал нападение на учебное заведение. Также было признанное его вменяемое состоянии при подготовки к нападению.

Также в июле официальный орган общественных наблюдательных комиссий «Газета ОНК» сообщала, что специалисты центра имени Сербского признали стрелка невменяемым. Однако через некоторое время данная информация была опровергнута сотрудниками Следственного комитета России.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске местный житель открыл стрельбы прямо из окна своей квартиры в жилом доме № 6/1 по улице Железнодорожной. Инцидент произошел 15 ноября. Жильцы соседних домов заявили, что мужчина прострелил лобовое стекло автомобиля. Владелец машины написал заявление в полицию.

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