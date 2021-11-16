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«Беспределом и дурдомом мало назвать»: В Бердске пациентка испытала моральный шок от очереди из 70 человек в красной зоне поликлиники №1. Больные чуть не подрались

9:35:5311/16/2021,Алина Бурова
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Очередь растянулась до улицы. Люди сидели в автомобилях и прибегали в поликлинику, чтобы проверить сколько человек удалось принять врачу. "Я считаю мракобесием - прийти и кашлять на какую-то бабушку в очереди", - заявила бердчанка.

Очередь в красной зоне поликлиники №1 Бердска. Фото: Предоставлено героиней

Жительница Бердска пришла в шок от очереди из 70 человек в красной зоне поликлиники №1.

Напомним, что помещением под «красную зону» был выбран один из коридоров. В это пространство направляются люди, как с коронавирусом, так и с признаками ОРВИ.

Как рассказала «Курьер.Среда» Алена М., в больнице ей пришлось появляться неоднократно по причине оформления больничного, но открыть его бердчанке так и не удалось.

- Больничный у меня с 8 ноября не открыт. Есть только больничный по уходу за ребенком на период заболевания. Я редко бываю в больницах из-за нехватки времени, но то, что я увидела, было для меня каким-то моральным шоком! Конечно, очереди в больнице были всегда, но не до такой же степени и не до 70 человек! Люди на улице стояли. Некоторые сидели и грелись в машинах. Внутри невозможно находится. Все задыхаются и кашляют. Многие в очереди ругаются так, что чуть ли не до драки,- сообщила горожанка 16 ноября.

Когда Алена решила поинтересоваться у людей и задать банальный вопрос «Кто последний?», ей ответили следующим образом:

- Тетя, вы что? Вы даже до вечера не дождетесь! Мы сидим здесь с 9 утра,- вспоминая повторила слова присутствующих в очереди Алена.

Как сообщила бердчанка, в красной зоне поликлиники №1 людей принимает только один врач. Некоторые пациенты ходили в регистратуру разбираться по этому вопросу, но ясного ответа так и не получили.

- Я мама двоих детей и ждать очереди не смогла. Когда я уезжала из поликлиники, людей был пик. Беспределом и дурдомом это мало назвать. Я считаю, что эту ситуацию могло бы разрешить руководство поликлиники расширением штата, потому что один врач никак не справляется с таким количество жалоб и людей. Одного человека принимают по часу. В очереди сидят пожилые люди. Если я просто бы сказала, что у меня ковид, меня бы там запинали и выгнали бы. Там страшно. Там сердце всего ажиотажа! В эту очередь я не пойду, пока у меня не будет отрицательный тест. Я считаю мракобесием прийти и кашлять на какую-то бабушку в очереди,- проговорила Алена.

Отметим, что у жительницы Бердска возникали проблемы и с вызовом врача на дом. Как сообщила Алена, с опасным вирусом она боролась больше недели, а температура порой у нее достигала до 41 градуса.

В пресс-службе ЦГБ Бердска пока не смогли прокомментировать ситуацию с обслуживанием пациентов в красной зоне поликлиники №1 Бердска. Комментарий от пресс-службы будет сообщен дополнительно.

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