В Тюмени женщина умерла после процедур у косметолога на дому

В Тюмени 46-летняя женщина приехала на процедуры к косметологу на дом. Из-за процедур женщина скончалась прямо в квартире мастера. Также известно, что 52-летняя женщина, которая предоставляла косметологические услуги у себя в квартире не имела образования и лицензии на осуществление такой деятельности. Все случилось 29 сентября. Сейчас сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело на женщину. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что казанского стрелка Ильназа Галявиева признали вменяемым. Психиатрическая больница №6 в Санкт-Петербурге завершила экспертизу на выявление состояния Галявиева. По результатам процедуры стало известно, что нападавший был вменяем при подготовке к совершению убийств и в момент самого преступления.