Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от коронавируса

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Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у назальной вакцины от коронавируса не выявлено побочных действий. Также он сообщил, что использование такого препарата вместо прививки будет решаться после клинических исследований. А пока точного ответа на этот вопрос не существует.
По словам Шинцбурга, принимать назальную вакцину нужно будет не чаще, чем раз в год. А введение это лекарственного средства может быть осуществлено уже в 2022 году. Минздрав разрешил исследование интерназальной вакцины 12 ноября. Тогда говорилось, что спрей будет тестироваться на взрослых добровольцах. Также Гинцбург рассказал, что в в НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи надеятся, что вакцина станет такой же эффективной, как внутримышечный препарат.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Тюмени на приеме у косметолога на дому скончалась 46-летняя женщина. А специалист, проводивший прием, не имела медицинского образования.и даже лицензии на осуществление деятельности косметолога. Сейчас на виновницу возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование.