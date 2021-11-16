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В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования ребенка тремя подростками

8:49:5511/16/2021
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Подозреваемых по делу уже допросили.

следственный комитет герб
В Новосибирской области СК расследует уголовное дело по совершению изнасилования. Фото: Следственный комитет.

Татарский межрайонный следственный отдел расследует уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Подозреваемыми по данному делу проходят трое несовершеннолетних подростков. Сообщается, что пострадавшей также не исполнилось 18 лет. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов допрошены подозреваемые, потерпевшая и законный представитель потерпевшей стороны.

Мероприятия по процессуальным действиям, направленным на выявление всех обстоятельств случившегося продолжаются. Также сотрудники Следственного комитета России ведут расследование по данному делу, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что экс-депутаты Госдумы, которые проживали в Москве в служебных квартирах до сих пор не съехали из жилищ. Известно, что таких депутатов в общей сложности девять человек, а в квартирах, которые были им предоставлены, живут их помощники или родственники помощников чиновников.

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происшествиепреступлениеизнасилованиеуголовное дело
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