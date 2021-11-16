ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
г.Бердск, ТЦ "Астор", (ул. Ленина 6/1)
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График сменный 2/2, 4/4, з/п 1300 руб./смена
8-905-934-93-36
Требуется продавец-консультант в Бердск. Отдел аксессуаров для мобильной электроники
8:43:5911/16/2021
Опыт не требуется - всему научим!
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
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