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16.11
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Требуется продавец-консультант в Бердск. Отдел аксессуаров для мобильной электроники

8:43:5911/16/2021
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Опыт не требуется - всему научим!

В отдел аксессуаров для мобильной электроники требуется. Фото: «Курьер.Среда»

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
г.Бердск, ТЦ "Астор", (ул. Ленина 6/1)
Всему научим.
График сменный 2/2, 4/4, з/п 1300 руб./смена
8-905-934-93-36

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