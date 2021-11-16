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Морили голодом и избивали: дом престарелых в Мытищах превратился в «дом пыток»

9:31:4011/16/2021
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Местные жители даже не знали о том, что рядом с ними находится частный пансионат.

В Мытищах пытали пенсионеров. Фото: Pixabay.com

В Мытищах минувшей ночью сотрудники полиции приехали в один из частных домов престарелых. Такое действие было совершено из-за информация о пытках, которые происходят в стенах этого учреждения. Там живут более 20 пенсионеров. А скандал вокруг этого заведения разгорелся после того, как на просторах интернета появилось видео с издевательствами над пожилыми. На кадрах пенсионерка лежит привязанная за руки к кровати.

– Сколько еще всего со мной сделают, лучше бы убили сразу, – жалуется пенсионерка.

Такое наказание предназначалось для успокоения престарелых. А если кто-то из обитателей учреждения не слушался сотрудников либо перечил их словам, сразу подвергался жестким избиениям. На теле одной из пострадавших было обнаружено множество гематом. Женщину, которой 80 лет избили работники дома престарелых.

Сообщается, что пенсионеров могли и морить голодом. А за последний год в стенах данного заведения скончались 25 человек. А соседи сообщают, что не знали о том, что по данному адресу находится дом престарелых. И пенсионеров, гуляющих по территории и за его пределами они также не видели. Сейчас делом занимаются сотрудники прокуратуры м Следственного комитета.

– Мы подготовим иск о том, чтобы заведение было закрыто. А если подтвердится информация об избиении пожилых людей и пытках над пенсионерами, будет возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников либо учредителя, – сообщает заместитель прокурора Мытищинского городского округа Дмитрий Точилкин.

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