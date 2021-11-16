В Бердске мэрия передала в МинЖХК списки горожан, которые мечтают о бесплатном газе в домах по указу Путина

В Бердске переданы списки желающих на догазификацию в МинЖКХ по Новосибирской области. Осуществлением передачи занимались сотрудники управления капитального строительства. Директор учреждения Антон Антонов сообщил, что до конца ноября будет получен ответ от министерства. В нем будут указаны адреса, в которых будет произведена догазификация. Также глава заявил, что жителей города оповестят о сроках работ через СМИ.
В Новосибирской области принимались заявки на заключение договоров с июля 2021 года. Заявки подавались о подключении в рамках догазификации домовладений, находящихся в газифицированных населенных пунктах. Процедура будет проводиться без финансовой поддержки со стороны граждан. В Бердске было подано более 1000 заявок.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в доме престарелых в Мытищах морили голодом и избивали пожилых граждан. Пенсионеров привязывали к кроватям, чтобы они никуда не уходили, а соседи частной организации даже не знали о том, что с ними соседствует такое учреждение. Проверку по данному факту начали сотрудники СК и прокуратуры.