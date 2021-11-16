Четыре года условно получил подросток, нанесший удар росгвардейцу на митинге оппозиционеров 23 января

В Москве в Тверском суде вынесли приговор для несовершеннолетнего, применившего насилие к росгвардейцу во время акции протестов, несогласованной по закону, 23 января. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Тверского суда.
- Обвиняемому в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение четырех лет, - рассказала представитель суда для ТАСС.
Как стало известно из материалов следствия, молодой человек недалеко от улицы Большой Дмитровки мешал деятельности правоохранительных органов и нанес удар сотруднику Росгвардии.
Ранее в СМИ сообщали, что прокурор требовал посадить его на 4,5 года в воспитательную колонию.
В "Курьер.Среда" сообщали, что три сотрудника полиции, которых подозревают в групповом изнасиловании девушки в служебной машине, были оправданы в суде, а дело отправили на доследование.