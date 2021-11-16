Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
16.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Четыре года условно получил подросток, нанесший удар росгвардейцу на митинге оппозиционеров 23 января

10:35:4811/16/2021
0

Молодой человек недалеко от улицы Большой Дмитровки мешал деятельности правоохранительных органов и нанес удар сотруднику Росгвардии.

За удар росгвардейца по ноге подростку вынесли приговор. Фото: Flickr

В Москве в Тверском суде вынесли приговор для несовершеннолетнего, применившего насилие к росгвардейцу во время акции протестов, несогласованной по закону, 23 января. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Тверского суда.

- Обвиняемому в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение четырех лет, - рассказала представитель суда для ТАСС.

Как стало известно из материалов следствия, молодой человек недалеко от улицы Большой Дмитровки мешал деятельности правоохранительных органов и нанес удар сотруднику Росгвардии.

Ранее в СМИ сообщали, что прокурор требовал посадить его на 4,5 года в воспитательную колонию.

В "Курьер.Среда" сообщали, что три сотрудника полиции, которых подозревают в групповом изнасиловании девушки в служебной машине, были оправданы в суде, а дело отправили на доследование.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
акцияусловный срокударросгвардеец
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Суровое наказание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Четыре года условно получил подросток, нанесший удар росгвардейцу на митинге оппозиционеров 23 января
10:35:48 11/16/2021
Четыре года условно получил подросток, нанесший удар росгвардейцу на митинге оппозиционеров 23 января
Минтруд рассказал о праздничных и выходных днях в 2022 году
10:32:11 11/16/2021
Минтруд рассказал о праздничных и выходных днях в 2022 году
Бердск«По три остановки проезжают»: В Бердске пассажир заявил об опоздании на работу из-за получасового ожидания автобуса №12
10:29:12 11/16/2021
«По три остановки проезжают»: В Бердске пассажир заявил об опоздании на работу из-за получасового ожидания автобуса №12
Минздрав озвучил сроки действия QR-кодов для заразившихся коронавирусом после вакцинации
10:15:15 11/16/2021
Минздрав озвучил сроки действия QR-кодов для заразившихся коронавирусом после вакцинации
БердскВ Бердске мэрия передала в МинЖХК списки горожан, которые мечтают о бесплатном газе в домах по указу Путина
9:52:24 11/16/2021
В Бердске мэрия передала в МинЖХК списки горожан, которые мечтают о бесплатном газе в домах по указу Путина
Бердск«При жизни Степа не вызывал у них никакого интереса»: В Новосибирске прокомментировали смерть 6-летнего мальчика со СМА от нехватки лекарств
9:42:11 11/16/2021
«При жизни Степа не вызывал у них никакого интереса»: В Новосибирске прокомментировали смерть 6-летнего мальчика со СМА от нехватки лекарств
Бердск«Беспределом и дурдомом мало назвать»: В Бердске пациентка испытала моральный шок от очереди из 70 человек в красной зоне поликлиники №1. Больные чуть не подрались
9:35:53 11/16/2021
«Беспределом и дурдомом мало назвать»: В Бердске пациентка испытала моральный шок от очереди из 70 человек в красной зоне поликлиники №1. Больные чуть не подрались
Морили голодом и избивали: дом престарелых в Мытищах превратился в «дом пыток»
9:31:40 11/16/2021
Морили голодом и избивали: дом престарелых в Мытищах превратился в «дом пыток»
БердскСтало известно, сколько зараженных коронавирусом выявили в Бердске 16 ноября
9:08:07 11/16/2021
Стало известно, сколько зараженных коронавирусом выявили в Бердске 16 ноября
Счастье покинет дом, если вы 17 ноября хоть чем-то поделитесь с другими. Особенно не давайте соседям соль, огонь, свои вещи
9:00:09 11/16/2021
Счастье покинет дом, если вы 17 ноября хоть чем-то поделитесь с другими. Особенно не давайте соседям соль, огонь, свои вещи