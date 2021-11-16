Минздрав озвучил сроки действия QR-кодов для заразившихся коронавирусом после вакцинации

Минздрав уточнил сроки действия QR-кодов для людей, которые заразились COVID-19 после прохождения вакцинации. Сообщается, что после перенесенного заболевания QR-код будет не действительным. Вместо него будет работать QR-код о перенесенном заболевании. Такой указ Минздрава появился на официально сайте правовой информации. А в случае, если гражданин поставил прививку и переболел, будет действительная самая поздняя дата, указанная в документе.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске двое 16-летних подростков угнали два автомобиля, не имея прав. Один из них устроил погоню от сотрудников ДПС. Они выламывали окно автомобиля и пробирались в салон. Затем злоумышленники заводили машину с помощью проводов зажигания у угоняли чужие транспортные средства. Сейчас на них заведены уголовные дела.