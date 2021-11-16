Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
16.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Минздрав озвучил сроки действия QR-кодов для заразившихся коронавирусом после вакцинации

10:15:1511/16/2021
0

После перенесенного заболевания сертификат о вакцинации будет не действительным.

Минздрав о сроках действия QR-кодов. Фото: Pixabay.com

Минздрав уточнил сроки действия QR-кодов для людей, которые заразились COVID-19 после прохождения вакцинации. Сообщается, что после перенесенного заболевания QR-код будет не действительным. Вместо него будет работать QR-код о перенесенном заболевании. Такой указ Минздрава появился на официально сайте правовой информации. А в случае, если гражданин поставил прививку и переболел, будет действительная самая поздняя дата, указанная в документе.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске двое 16-летних подростков угнали два автомобиля, не имея прав. Один из них устроил погоню от сотрудников ДПС. Они выламывали окно автомобиля и пробирались в салон. Затем злоумышленники заводили машину с помощью проводов зажигания у угоняли чужие транспортные средства. Сейчас на них заведены уголовные дела.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
заражениеQR кодкоронавирусКовид
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы вакцинировались от коронавируса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Минздрав озвучил сроки действия QR-кодов для заразившихся коронавирусом после вакцинации
10:15:15 11/16/2021
Минздрав озвучил сроки действия QR-кодов для заразившихся коронавирусом после вакцинации
БердскВ Бердске мэрия передала в МинЖХК списки горожан, которые мечтают о бесплатном газе в домах по указу Путина
9:52:24 11/16/2021
В Бердске мэрия передала в МинЖХК списки горожан, которые мечтают о бесплатном газе в домах по указу Путина
Бердск«При жизни Степа не вызывал у них никакого интереса»: В Новосибирске прокомментировали смерть 6-летнего мальчика со СМА от нехватки лекарств
9:42:11 11/16/2021
«При жизни Степа не вызывал у них никакого интереса»: В Новосибирске прокомментировали смерть 6-летнего мальчика со СМА от нехватки лекарств
Бердск«Беспределом и дурдомом мало назвать»: В Бердске пациентка испытала моральный шок от очереди из 70 человек в красной зоне поликлиники №1. Больные чуть не подрались
9:35:53 11/16/2021
«Беспределом и дурдомом мало назвать»: В Бердске пациентка испытала моральный шок от очереди из 70 человек в красной зоне поликлиники №1. Больные чуть не подрались
Морили голодом и избивали: дом престарелых в Мытищах превратился в «дом пыток»
9:31:40 11/16/2021
Морили голодом и избивали: дом престарелых в Мытищах превратился в «дом пыток»
БердскСтало известно, сколько зараженных коронавирусом выявили в Бердске 16 ноября
9:08:07 11/16/2021
Стало известно, сколько зараженных коронавирусом выявили в Бердске 16 ноября
Счастье покинет дом, если вы 17 ноября хоть чем-то поделитесь с другими. Особенно не давайте соседям соль, огонь, свои вещи
9:00:09 11/16/2021
Счастье покинет дом, если вы 17 ноября хоть чем-то поделитесь с другими. Особенно не давайте соседям соль, огонь, свои вещи
БердскВ Бердске владелец шикарного особняка площадью 2 854 «квадрата» платит налог за домик в 43 210 рублей за год. Стоит меньше 10 млн рублей
8:51:31 11/16/2021
В Бердске владелец шикарного особняка площадью 2 854 «квадрата» платит налог за домик в 43 210 рублей за год. Стоит меньше 10 млн рублей
В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования ребенка тремя подростками
8:49:55 11/16/2021
В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования ребенка тремя подростками
БердскТребуется продавец-консультант в Бердск. Отдел аксессуаров для мобильной электроники
8:43:59 11/16/2021
Требуется продавец-консультант в Бердск. Отдел аксессуаров для мобильной электроники