Мигранты на границе Белоруссии и Польши штурмуют заграждение и бросают в пограничников камни, те отвечают водометами и газом

На границе Белоруссии с Польшей противостояние перешло в активную фазу. Мигранты стали штурмовать польскую границу, в ответ в их сторону летят светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ.
С утра 16 ноября терпение кончилось у обеих сторон, находящихся по разные стороны польско-белорусской границы. Нелегальные мигранты забрасывают польских пограничников палками и камнями.
Ранее «Курьер.Среда» писал, что на границе Белоруссии с Польшей и Литвой находятся тысячи мигрантов, пытающихся прорваться на территорию Польши с целью добраться до Германии. Перевозкой граждан стран Ближнего Востока могли заниматься с согласия белорусского лидера, пообещавшего таким образом ответить на санкции со стороны ЕС.
По сообщениям СМИ, в настоящее время на приграничной территории назревает гуманитарная катастрофа — беженцы не планировали оставаться в Белоруссии, прибыв на место, а хотели перебраться в Европу. Теперь они вынуждены ждать разрешения конфликта, сообщает Baza.