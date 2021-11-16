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Мигранты на границе Белоруссии и Польши штурмуют заграждение и бросают в пограничников камни, те отвечают водометами и газом

11:06:2511/16/2021
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На приграничной территории назревает гуманитарная катастрофа — беженцы не планировали оставаться в Белоруссии, прибыв на место, а хотели перебраться в Европу.

На границе Польши и Белоруссии мигрантов отгоняют водометами. Фото: Скриншот

На границе Белоруссии с Польшей противостояние перешло в активную фазу. Мигранты стали штурмовать польскую границу, в ответ в их сторону летят светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ.

С утра 16 ноября терпение кончилось у обеих сторон, находящихся по разные стороны польско-белорусской границы. Нелегальные мигранты забрасывают польских пограничников палками и камнями.

Ранее «Курьер.Среда» писал, что на границе Белоруссии с Польшей и Литвой находятся тысячи мигрантов, пытающихся прорваться на территорию Польши с целью добраться до Германии. Перевозкой граждан стран Ближнего Востока могли заниматься с согласия белорусского лидера, пообещавшего таким образом ответить на санкции со стороны ЕС.

По сообщениям СМИ, в настоящее время на приграничной территории назревает гуманитарная катастрофа — беженцы не планировали оставаться в Белоруссии, прибыв на место, а хотели перебраться в Европу. Теперь они вынуждены ждать разрешения конфликта, сообщает Baza.

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