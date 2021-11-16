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В Новосибирской области за сутки снова выявили больше 400 зараженных коронавирусом

10:55:2011/16/2021
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Еще 13 человек не смогли побороть болезнь и скончались.

Статистика по ковиду в Новосибирском регионе. За сутки число заразившихся выросло. Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области выявлено еще 409 случаев COVID-19 за 24 часа. Таким образом общее число заразившихся регионе составляет 77 177 человек, из них 7 849 – дети. Также за сутки было выписано 56 047 пациентов, переболевших COVID-19. Не смогли перебороть вирус и скончались 13 пациентов в Новосибирской области, из них трое мужчин в возрасте от 71 до 80 лет и 10 женщин в возрастной категории от 54 до 85 лет. За все время пандемии в регионе скончались 3 595 пациентом.

Сейчас в инфекционных медучреждениях лежат с диагностированным ковидом или подозрением на него 4 105 жителей Новосибирской области, из их числа 57 человек – дети. В отделениях реанимации лежать 350 пациентов, из них 62 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего в регионе было сдано 2 867 023 теста на COVID-19. Также за последние 24 часа было зафиксировано 1 297 обращения по ОРВИ.

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