В Новосибирской области за сутки снова выявили больше 400 зараженных коронавирусом

В Новосибирской области выявлено еще 409 случаев COVID-19 за 24 часа. Таким образом общее число заразившихся регионе составляет 77 177 человек, из них 7 849 – дети. Также за сутки было выписано 56 047 пациентов, переболевших COVID-19. Не смогли перебороть вирус и скончались 13 пациентов в Новосибирской области, из них трое мужчин в возрасте от 71 до 80 лет и 10 женщин в возрастной категории от 54 до 85 лет. За все время пандемии в регионе скончались 3 595 пациентом.
Сейчас в инфекционных медучреждениях лежат с диагностированным ковидом или подозрением на него 4 105 жителей Новосибирской области, из их числа 57 человек – дети. В отделениях реанимации лежать 350 пациентов, из них 62 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего в регионе было сдано 2 867 023 теста на COVID-19. Также за последние 24 часа было зафиксировано 1 297 обращения по ОРВИ.