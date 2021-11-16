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Минтруд рассказал о праздничных и выходных днях в 2022 году

10:32:1111/16/2021
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Россияне будут 118 дней в предстоящем году.

Календарные праздники утверждены в России на 2022 год. Фото: Pixabay.com

В России Минтруд утвердил праздничный календарь на 2022 год. Согласно списку рабочих и нерабочих дней, россияне будут 118 дней в предстоящем году, включая праздники и выходные дни. Самыми долгими каникулами станут новогодние праздники, которые продлятся с 31 декабря по 9 января. А в феврале праздничным днем станет 23 число. В марте будет три выходных дня: 6,7,8 числа.

Также россияне не будут работать с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. Первый месяц лета порадует россиян выходными днями с 11-го по 13-е число. Также утверждены в качестве нерабочих дней четвертое, пятое и шестое ноября.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что Минздрав назвал сроки действия QR-кодов для вакцинированных граждан, которые заразились ковидом. Сообщается, для таких людей QR-код о вакцинации действовать перестанет. Вместо него будет действителен QR-код о перенесенном коронавирусе.

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праздничные днипраздникиКалендарные праздники.
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