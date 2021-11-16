Интерпол нашел пропавшей без вести в 1992 году в Иркутске 20-летнюю россиянку

В 2016 году жительница Иркутска обратилась в полицию с просьбой найти ее дочь, которая в 1992 году в возрасте 20 лет ушла из дома после конфликта и больше ее никто не видел.
Решение о поиске дочери 69-летняя жительница Иркутска приняла после 24 лет ее отсутствия. Для того, чтобы найти пропавшую, сотрудники полиции обратились в Интерпол, те, в свою очередь, отправили сотни запросов в разные страны и наконец нашли дочь иркутянки в Великобритании.
Оказалось, что женщина на протяжении многих лет живет в графстве Камбрия. Пожилая мать узнала из сообщения, что ее дочь жива и здорова, и живет в Англии, сообщает WEACOM.RU.