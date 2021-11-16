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Интерпол нашел пропавшей без вести в 1992 году в Иркутске 20-летнюю россиянку

11:44:3511/16/2021
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Мать ничего не знала о судьбе дочери, ушедшей из дома и бесследно исчезнувшей. Женщина нашлась в Великобритании.

Интерпол помог найти жительнице Иркутска пропавшую дочь. Фото: Pixabay

В 2016 году жительница Иркутска обратилась в полицию с просьбой найти ее дочь, которая в 1992 году в возрасте 20 лет ушла из дома после конфликта и больше ее никто не видел.

Решение о поиске дочери 69-летняя жительница Иркутска приняла после 24 лет ее отсутствия. Для того, чтобы найти пропавшую, сотрудники полиции обратились в Интерпол, те, в свою очередь, отправили сотни запросов в разные страны и наконец нашли дочь иркутянки в Великобритании.

Оказалось, что женщина на протяжении многих лет живет в графстве Камбрия. Пожилая мать узнала из сообщения, что ее дочь жива и здорова, и живет в Англии, сообщает WEACOM.RU.

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Интерполпропавшая девушканашли в Англии
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