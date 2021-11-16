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Онлайн некролог: Кто умер с 02.11 по 10.11.2021 в Бердске

11:32:2911/16/2021
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Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы.

некролог
Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Фото: Pixabay.com

Локтева Т.Ф. 04.11.54 - 02.11.21
Степанчук Н.С. 22.05.52 - 02.11.21
Кунгурцев А.И. 13.05.56 - 04.11.21
Селянина Г.И. 01.01.39 - 04.11.21
Подойников В.Н. 15.04.58 - 05.11.21
Каленов А.Н. 05.02.51 - 05.11.21
Носов Б.И. 26.08.50 - 05.11.21
Аболенцев П.Г. 01.05.32 - 05.11.21
Колесникова Р.И. 28.06.40 - 06.11.21
Кантаева Е.Е. 22.09.33 - 06.11.21
Шрамко А.К. 12.08.46 - .06.11.21
Вишнякова В.П. 10.03.29 - 06.11.21
Годицкий Д.В. 01.05.76 - 06.11.21
Штоп А.А. 24.12.49 - 07.11.21
Науменко Е.А. 23.03.60 - 07.11.21
Лаптева Н.П. 21.05.34 - 07.11.21
Сорокина Л.А. 07.07.38 - 07.11.21
Крапивко В.Ф. 19.06.48 - 07.11.21
Старикова А.Т. 13.06.38 - 08.11.21
Терешина Н.П. 21.02.49 - 08.11.21
Валевская Л.Л. 19.10.62 - 08.11.21
Фещенко Л.И. 20.06.21 - 08.11.21
Нестерова В.Н. 06.03.41 - 08.11.21
Плешкаева О.Б. 12.04.62 - 10.11.21
Леонова В.Г. 16.02.66 - 10.11.21
Седова Т.Т. 02.01.37 - 10.11.21


Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше

Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.

Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.

Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.

И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.

Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.

Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.

Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.

Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.

Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69

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