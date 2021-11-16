Премии и бонусы за прививку: В Госдуме придумали, как стимулировать россиян к вакцинации от коронавируса

Россиянам, которые сделали прививку от COVID-19, можно выдавать денежные премии. Также они могут рассчитывать на льготы в фитнес-клубах и оздоровительных центрах. Такой способ поощрения россиян предложил зампред председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Как пояснил парламентарий, к гражданам нужно применять не карательный подход в виде дискриминации, а побуждать их вакцинироваться распространением дополнительной информацией о пользе прививки.
- Именно стимулирование к вакцинации, а не ограничение прав граждан должно быть на первом месте — будь то выплаты за то, что человек вакцинируется, будь то какие-то скидки при покупке товаров, будь то дополнительные возможности для вакцинированных без ограничения прав остальных, — подчеркнул Куринный.
Депутат рассказал, что в каждом субъекте должны быть распределены поощрения за вакцинацию, исходя из особенностей регионов и уровня доходов местного населения. В России для вакцинированных проводится лотерея, уже тысяча человек стали обладателями призов по десять тысяч рублей. Запланирован розыгрыш еще тысячи призов в таком же размере.