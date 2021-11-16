Экстренно приземлился в Новосибирске пассажирский Boeing из-за проблем с крылом: В Москву отправился другой борт

Рейс Томск-Москва авиакомпании S7 вылетел по маршруту 16 ноября в 14:09 после незапланированной посадки в Новосибирске, прослеживается на авиасервисе Flightradars24.
Пассажиры летят в столицу уже на другом лайнере: из Томска вылетел Boeing 737, а из Новосибирска –Boeing 767.
Борт из Томска остался в Новосибирске, так как у него возникли «проблемы в работе механизации крыла». В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре пояснили, что нештатная ситуация возникла «по причине невыхода закрылок в полетную конфигурацию». Поэтому командир экипажа решил экстренно сесть в Новосибирске через полчаса полета. Над аэропортом Толмачево самолет кружил более двух часов кружил. На борту находилось 172 пассажира. Пострадавших нет.
СКР на транспорте начал проверку.
«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка, как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб», – рассказали в ведомстве.