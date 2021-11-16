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Заболевшие коронавирусом после вакцинации останутся без сертификата о прививке по новому приказу Минздрава

12:58:4011/16/2021
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Если у привитого пациента выявляется ковид, подтвержденный ПЦР-тестом, то его прививочный сертификат аннулируется, а после выздоровления начинает действовать QR-код на полгода о перенесенной болезни.

Сертификат аннулируется, если вакцинированный заболел ковидом. Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В России вакцинированные граждане, заразившиеся коронавирусом останутся без сертификата, QR-код начнет действовать после выздоровления в течение полугода. Данный приказ Минздрава России опубликован на интернет-портале правовой информации 16 ноября.

- QR-код содержит информацию о завершении... вакцинации против новой коронавирусной инфекции или о факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода, — отмечено в документе.

Согласно документу, принятому в ведомстве, действие QR-кода после вакцинации длится год, а после выздоровления от ковида — полгода. Если человек поставил прививку, а потом переболел ковидом, действительной будет считаться «наиболее поздняя дата наступления события». Минздрав уточняет, что если у привитого пациента выявляется ковид, подтвержденный ПЦР-тестом, то его прививочный сертификат аннулируется, а после выздоровления начинает действовать QR-код на полгода о перенесенной болезни.

Документ можно получить на портале Госуслуг, либо обратившись в МФЦ или в больницу.

Ранее на предложении о дополнении сертификата фотографией владельца в Госдуме отметили что нет в этом необходимости. В России вводится ограничение для граждан, у которых нет QR-кода. Планируется, что посещение общественных мест и поездки в транспорте будут осуществлять лишь те граждане, у которых есть прививка, перенесенный ковид или медотвод.

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заражениесертификатВакцинация.Минздрав
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