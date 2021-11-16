Размер максимального пособия по безработице в России вырастет до 12 792 рублей в 2022 году

Максимальное пособие по безработице в 2022 году вырастет до 12 792 рублей. Такое постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 16 ноября.
"Правительство Российской Федерации постановляет: установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, ...минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей, максимальную величину пособия по безработицу в размере 12 792 рублей - в первые три месяца выплаты пособия по безработице, 5 000 рублей - в следующие три месяца периода выплаты", - сказано в постановлении.