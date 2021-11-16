Российский боец ММА убил американского врача во время спора о вакцинации: Россиянин оказался противником прививок

Полиция США арестовала российского бойца смешанных единоборств Акмала Хожиева, подозреваемого в убийстве врача, сообщает Pacific News Center.
Как стал известно по результатам расследования Акмал Хожиев, противник вакцинации, начал спорить с медиком из США о необходимости прививок.
Боец ММА с российским гражданством не смог на словах одержать победу и применил силу. Причем ранее доктор Миран Рибати и Хожиев были приятелями и даже ходили в один спортзал. Инцидент произошел в доме бойца, свидетелями убийства стали его мать и сестра.
По данным СМИ, Хожиев набросился на врача со спины и начал душить его. Боец повалил Рибати на пол и обездвижил. Свидетели вызвали полицию и попытались остановить Хожиева. Затем спортсмен встал и пошел на кухню, где взял кость, оставшуюся после обеда. Он несколько раз ударил этой костью медика. Как рассказали свидетели, после ударов Рибати поднялся и попытался покинуть дом «гостеприимного хозяина», но тот схватил нож и ударил доктора.
Прибывшая на место полиция нашла бойца Хожиева рядом с телом убитого им приятеля. Акмал сразу признался в содеянном.
В MMA Junkie считают, что Хожиев может выйти на свободу после внесения залога в миллион долларов. 27-летний россиянин провел 4 профессиональных поединка, из которых трижды вышел победителем.