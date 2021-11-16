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Российский боец ММА убил американского врача во время спора о вакцинации: Россиянин оказался противником прививок

1:20:3011/16/2021
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Акмал Хожиев не смог в словесном споре одержать верх и применил силу, что убило оппонента-врача в США.

Боец ММА убил приятеля в США. Фото: Wikimedia Commons

Полиция США арестовала российского бойца смешанных единоборств Акмала Хожиева, подозреваемого в убийстве врача, сообщает Pacific News Center.

Как стал известно по результатам расследования Акмал Хожиев, противник вакцинации, начал спорить с медиком из США о необходимости прививок.

Боец ММА с российским гражданством не смог на словах одержать победу и применил силу. Причем ранее доктор Миран Рибати и Хожиев были приятелями и даже ходили в один спортзал. Инцидент произошел в доме бойца, свидетелями убийства стали его мать и сестра.

По данным СМИ, Хожиев набросился на врача со спины и начал душить его. Боец повалил Рибати на пол и обездвижил. Свидетели вызвали полицию и попытались остановить Хожиева. Затем спортсмен встал и пошел на кухню, где взял кость, оставшуюся после обеда. Он несколько раз ударил этой костью медика. Как рассказали свидетели, после ударов Рибати поднялся и попытался покинуть дом «гостеприимного хозяина», но тот схватил нож и ударил доктора.

Прибывшая на место полиция нашла бойца Хожиева рядом с телом убитого им приятеля. Акмал сразу признался в содеянном.

В MMA Junkie считают, что Хожиев может выйти на свободу после внесения залога в миллион долларов. 27-летний россиянин провел 4 профессиональных поединка, из которых трижды вышел победителем.

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