Дефицитный «Спутник Лайт» поступил в Новосибирскую область: Однокомпонентный препарат предназначен для ревакцинации

Очередная партия вакцин от коронавируса отечественного производства прибыла в Новосибирскую область. Доставлено еще 13 800 комплектов препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») и 63 000 доз «Спутника Лайт».
В региональном Минздраве напомнили, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» предназначена для ревакцинации, а также для вакцинации ранее переболевших коронавирусной инфекцией.
- Всего к настоящему моменту в Новосибирскую область поставлено 1 304 575 комплектов вакцин против коронавируса («Спутник V», «Спутник Лайт», КовиВак и ЭпиВакКорона). Вакцинировано по состоянию на 16 ноября первым компонентом – 1 059 393 жителей региона, завершили курс вакцинации 880 040 человек. Развернуто 35 мобильных пунктов вакцинации, также работают 144 кабинета в 92 пунктах вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска и районов области. Организовано 98 мобильных прививочных бригад, - сообщается на сайте правительства Новосибирской области.
Записаться на прививку можно на сайте Госуслуг и по телефону Единой регистратуры 124 в поликлинике № 16 на левом берегу и в поликлиниках №27 и №7 на правом берегу. Запись доступна для всех жителей Новосибирской области. Без предварительной записи вакцинироваться можно в поликлинике № 1, там организован отдельный кабинет, где можно сделать прививку от коронавируса по живой очереди.