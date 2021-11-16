Сумку с расчлененным человеческим телом выловили из речки в Петербурге: СК возбудил уголовное дело

Днем 16 ноября в Санкт-Петербурге в реки Смоленка выловили сумку с расчлененным телом человека внутри. Страшную находку обнаружили рабочие, которые укрепляли стенку набережной. их внимание привлекла клетчатая сумка, находившаяся в воде. В сумке находились рука, кости и джинсы. Как рассказали рабочие, сумка была привязана к тележке с колесами - в виде груза.
На место происшествия выехали полицейские, криминалисты и следственно-оперативная группа. Не исключено, что сумку могло принести волнами из другой части северной столицы.
По факту обнаружения человеческих останков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ - «Убийство». Как пояснили в региональном управлении СКР, расчлененное тело принадлежит мужчине. Личность погибшего пока не установлена.
«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются различные экспертизы. Кроме того проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств происшедшего», — сообщили в Следственном комитете во вторник.