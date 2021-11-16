Ковидные ограничения в России продлили до 2024 года по решению главы Роспотребнадзора с 17 ноября 2021

В России решением главного санитарного врача страны продлено действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России до 2024 года. Об этом стало известно после опубликования постановления на официальном портале правовой информации.
- В пункте 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" цифры "2022" заменить цифрами "2024", - говорится в документе.
С 17 ноября постановление будет действовать на территории России. В данном документе указано, что вакцинированным или переболевшим гражданам, у которых был контакт с зараженным ковидом гражданином, не нужно уходить на самоизоляцию. Проводить тест на ковид следует спустя 10-12 дней после контакта с зараженным. Также в постановлении указано, что при лабораторных исследованиях в категорию приоритетов первого уровня добавлены пациенты с диагностированными ОРВИ и гриппом.
Ранее в Роспотребнадзоре принимали постановление по которому срок выполнения исследования на коронавирус не должен превышать 24 часа. По нормативу в России теперь проводится больше тестов — 300 вместо 200 в сутки на 100 тысяч проживающих в регионе.