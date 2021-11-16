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Труп неизвестного нашли на Димитровском мосту в Новосибирске рядом с автомобилем каршеринга

2:26:4511/16/2021
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Как рассказали очевидцы, бездыханное тело находилось на обочине переправы через реку напротив гипермаркета «Лента». Что стало причиной смерти мужчины, пока неизвестно.

В Новосибирске на Димитровском мосту обнаружено тело человека. Фото: Группа «ВКонтакте» «Инцидент Новосибирск»

Днем 16 ноября на Димитровском мосту в Новосибирске обнаружили человека, который был без признаков жизни. Информацию о происшествии сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск».

Как рассказали очевидцы, бездыханное тело находилось на обочине переправы через реку напротив гипермаркета «Лента».

Что стало причиной смерти мужчины, пока неизвестно. Предполагают, что человеку стало плохо с сердцем или его могла сбить машина. Однако рядом рядом стоял автомобиль каршеринга.

В полиции отметили, что сообщения об инциденте не поступало.

Как сообщал "Курьер.Среда", 15 ноября в Бердске на льду реки Берди обнаружили труп рыбака. Его спасатели транспортировали на берег и передали полицейским после того, как медики констатировали смерть человека.

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