Труп неизвестного нашли на Димитровском мосту в Новосибирске рядом с автомобилем каршеринга

Днем 16 ноября на Димитровском мосту в Новосибирске обнаружили человека, который был без признаков жизни. Информацию о происшествии сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск».
Как рассказали очевидцы, бездыханное тело находилось на обочине переправы через реку напротив гипермаркета «Лента».
Что стало причиной смерти мужчины, пока неизвестно. Предполагают, что человеку стало плохо с сердцем или его могла сбить машина. Однако рядом рядом стоял автомобиль каршеринга.
В полиции отметили, что сообщения об инциденте не поступало.
Как сообщал "Курьер.Среда", 15 ноября в Бердске на льду реки Берди обнаружили труп рыбака. Его спасатели транспортировали на берег и передали полицейским после того, как медики констатировали смерть человека.