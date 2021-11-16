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Ученик нанес ножевое ранение во время урока однокласснику в школе Санкт-Петербурга

3:07:2911/16/2021
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15-летнего ученика увезли на «скорой» в больницу. Директор в ближайшее время проведет педсовет, на котором обсудит использование безопасных точилок вместо канцелярских ножей.

Канцелярский нож больше не будет использоваться в школе. Фото: Pixabay

В питерской школе №691 был ранен 15-летний ученик. Он получил ножевое ранение во время урока. Об этом стало известно из сообщения «Фонтанки.ру». С непроникающим ранением парня увезли в больницу имени Раухфуса, на место прибыли сотрудники полиции и Следственного комитета.

Оказалось, что ранение было нанесено случайно канцелярским ножом, злого умысла у подростка не было — сообщила директор школы Ирина Карпицкая. Пострадавший напоролся на нож, когда попросил его у одноклассника с целью наточить карандаш.

Все произошло на глазах учителя во время урока, при этом дисциплина в классе нарушена не была. Рана, которую получил учащийся, была размером около сантиметра, но по правилам положено в любом случае вызвать медиков и родителей.

Сообщается, что здоровье подростка вне опасности. Директор отметила, что в ближайшее время проведет педсовет, на котором обсудит использование безопасных точилок вместо канцелярских ножей, чтобы их не было у учеников.

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травмаранениеканцелярский нож
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