Ученик нанес ножевое ранение во время урока однокласснику в школе Санкт-Петербурга

В питерской школе №691 был ранен 15-летний ученик. Он получил ножевое ранение во время урока. Об этом стало известно из сообщения «Фонтанки.ру». С непроникающим ранением парня увезли в больницу имени Раухфуса, на место прибыли сотрудники полиции и Следственного комитета.
Оказалось, что ранение было нанесено случайно канцелярским ножом, злого умысла у подростка не было — сообщила директор школы Ирина Карпицкая. Пострадавший напоролся на нож, когда попросил его у одноклассника с целью наточить карандаш.
Все произошло на глазах учителя во время урока, при этом дисциплина в классе нарушена не была. Рана, которую получил учащийся, была размером около сантиметра, но по правилам положено в любом случае вызвать медиков и родителей.
Сообщается, что здоровье подростка вне опасности. Директор отметила, что в ближайшее время проведет педсовет, на котором обсудит использование безопасных точилок вместо канцелярских ножей, чтобы их не было у учеников.