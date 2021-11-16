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Ампутация руки грозит народному артисту Валерию Гаркалину из-за тромбоза на фоне тяжелого коронавируса

3:22:4211/16/2021
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8 ноября у актера случился спонтанный пневмоторакс и врачи сделали экстренную операцию на грудной клетке. Его состояние оценивают как критическое.

У Валерия Гаркалина начался тромбоз артерий верхних конечностей. Фото: Wikimedia Commons

Во вторник стало известно о серьезном ухудшении состояния здоровья актера Валерия Гаркалина, который более коронавирусом в тяжелой форме. У 67-летнего народного артиста начался тромбоз верхних конечностей. Хирург дал печальный прогноз. По мнению доктора, если тромбоз будет прогрессировать, то Гаркалину придется ампутировать руку.

«К сожалению, его состояние остается крайне тяжелым и ухудшается. Был диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей, артиста уже несколько раз осматривал хирург. По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более или менее цела, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку», - цитирует KP.RU свой источник.

Врачи пытаются справиться с тромбозом медикаментами.

Валерий Гаркалин попал в больницу в Коммунарке 2 октября с коронавирусом и 25% поражения легких. Его состояние ухудшалось с каждым днем. Поражение легких увеличилось до 85%. В критическом состоянии пациента перевели его в реанимацию и ввели в  кому. Позже подключили к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом.

8 ноября у артиста случился спонтанный пневмоторакс и врачи сделали экстренную операцию на грудной клетке.

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