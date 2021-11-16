Голодными сидят депутаты Госдумы: Их кормят наравне с администрацией президента

Депутат Госдумы Елена Драпеко пожаловалась на проблемы с питанием в нижней палате парламента. Позже она пояснила, что имела в виду то, что думские буфеты и столовые были закрыты.
Сейчас точки общепита снова работают. Драпеко пояснила, что претензий к меню у нее нет.
Ранее Ura.ru парламентарий указала на плохое питание - ей приходится приносить еду из дома. Вместе с тем, пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказала, что блюда в буфетах и столовых комбината питания "Кремлевский" в Госдуме такие же, как в администрации президента РФ и в Совете федерации, однако жалуются лишь думцы.
"Я не про это говорила... У нас на самом деле закрыто было все - буфеты, столовые. Про питание я не говорила. Говорила, что мы приходим со своими продуктами... У нас в здании работают более 3 тысяч человек, кроме депутатов это помощники, аппарат, службы, и все они питались так. Частично проблема решилась. Сейчас открыли буфет для депутатов", - цитирует Елену Драпеко РИА Новости.
Ранее депутат от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева, впервые попавшая в Госдуму опубликовала в Instagram видео из думского буфета.
Она показала витрину у главного зала пленарных заседаний. На кадрах можно увидеть сосиски за 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырники из творога за 88 рублей, судака по-польски за 410 рублей, множество других блюд и сладостей.