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Голодными сидят депутаты Госдумы: Их кормят наравне с администрацией президента

3:53:0711/16/2021
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Ранее появилось видео с едой из думского буфета: сосиски отварные за 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырники из творога за 88 рублей и много чего еще вкусного.

Драпеко прокомментировала слова о плохом питании депутатов. Фото: duma.gov.ru


Депутат Госдумы Елена Драпеко пожаловалась на проблемы с питанием в нижней палате парламента. Позже она пояснила, что имела в виду то, что думские буфеты и столовые были закрыты.

Сейчас точки общепита снова работают.  Драпеко пояснила, что претензий к меню  у нее нет.

Ранее  Ura.ru парламентарий указала на плохое питание - ей приходится приносить еду из дома. Вместе с тем, пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказала, что блюда в буфетах и столовых комбината питания "Кремлевский" в Госдуме такие же, как в администрации президента РФ и в Совете федерации, однако жалуются лишь думцы.

"Я не про это говорила... У нас на самом деле закрыто было все - буфеты, столовые. Про питание я не говорила. Говорила, что мы приходим со своими продуктами... У нас в здании работают более 3 тысяч человек, кроме депутатов это помощники, аппарат, службы, и все они питались так. Частично проблема решилась. Сейчас открыли буфет для депутатов", - цитирует Елену Драпеко РИА Новости.

Ранее депутат от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева, впервые попавшая в Госдуму опубликовала в Instagram видео из думского буфета.
Она показала витрину у главного зала пленарных заседаний. На кадрах можно увидеть сосиски за 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырники из творога за 88 рублей, судака по-польски за 410 рублей, множество других блюд и сладостей.

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питаниеменюблюдабуфетДепутаты.Елена Драпеко
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