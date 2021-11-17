Merck против Pfizer: как работают и будут применять два новых противовирусных препарата от коронавируса

Мы ждали 20 месяцев лекарства от коронавируса, а теперь появилось два. Ранее в этом месяце регулирующий орган Великобритании в области лекарственных средств одобрил молнупиравир, противовирусный препарат COVID, разработанный Merck и Ridgeback Therapeutics. Среди взрослых с COVID-19 от легкой до умеренной степени тяжести, которые подвергались риску развития серьезного заболевания, вероятность госпитализации или смерти сокращалась вдвое.
Теперь компания Pfizer опубликовала результаты испытаний своего противовирусного препарата - паксловида. Это предполагает, что он снижает риск госпитализации или смерти на 89% среди наиболее уязвимых к COVID, пишет medicalxpress.com.
Но помимо цифр, в чем разница между этими двумя противовирусными препаратами?Молнупиравир нарушает репликацию вируса. Он имитирует строительный блок генетического материала вируса, и поэтому, когда вирус воспроизводится, включается в его РНК. Это создает ошибки в его генетическом коде, и когда их накапливается достаточное количество, « катастрофическая ошибка » полностью останавливает размножение вируса. Этот мощный разрушительный процесс вдохновил исследователей на разработку препарата - он назван в честь Мьёльнира, молота, которым владеет бог грома Тора.
Паксловид также останавливает репликацию вируса, но другим способом. Он работает путем связывания с ферментом, называемым протеазой, чтобы остановить его работу. Коронавирусу необходим этот фермент, чтобы он мог воспроизводиться.
То, что два разных класса противовирусных препаратов добились успеха - один прерывает репликацию РНК, а другой поглощает важную протеазу, - это потрясающая новость. Два очень разных препарата с гораздо большей вероятностью будут полезны в сочетании, чем два препарата, которые действуют одинаково.
Потенциально они также могут помочь в лечении заболеваний, выходящих за рамки COVID. Молнупиравир и подобные ему препараты могут быть эффективны против других заболеваний, вызываемых РНК-вирусами. Действительно, молнупиравир изначально разрабатывался не с учетом COVID, а как средство от гриппа и респираторно-синцитиального вируса .
И наоборот, протеаза, блокированная лекарством Pfizer, обнаружена в большинстве коронавирусов, что дает надежду на то, что мы никогда больше не столкнемся с новым родственником SARS или Mers без каких-либо лекарств.
Как мы будем их использовать?Первое, что нужно сказать, это то, что данные Pfizer являются лишь промежуточными результатами и еще не были проанализированы другими учеными. Регулирующим органам необходимо будет тщательно изучить эти результаты, прежде чем паксловид будет разрешен. Даже если все пойдет хорошо, вряд ли он появится раньше следующего года . Пока будет использоваться только молнупиравир.
Ключевой особенностью обоих препаратов является то, что их можно принимать перорально, что отличает их от других разрабатываемых методов лечения, таких как моноклональные антитела, которые необходимо вводить путем инфузии или инъекции. С обоими противовирусными препаратами пациенты смогут принимать их дома.
Это важно, потому что лечить острую инфекцию, такую как COVID или грипп, противовирусными препаратами может быть на удивление сложно. Общий принцип прост - замедлить вирус, чтобы иммунная система пациента смогла победить инфекцию, прежде чем будет нанесен слишком большой вред, - но сделать это достаточно быстро сложно.
Например, молнупиравир следует принять как можно скорее после положительного результата теста (и в течение пяти дней после появления симптомов). Между тем, препарат Pfizer оказывается полезным при введении в течение трех-пяти дней с момента появления симптомов. К тому времени, когда состояние кого-то ухудшится и его доставят в больницу, задыхаясь от кислорода, может быть уже слишком поздно для этого лечения - вирус может распространиться достаточно далеко, чтобы нанести серьезный ущерб. Этого можно избежать, если давать эти лекарства людям дома, а не в больнице.
Но также нужно знать, кого именно лечить. Мы не можем превентивно предлагать противовирусные препараты любому, кто страдает респираторной инфекцией, или даже 40000 человек, ежедневно получающих положительный результат на COVID в Великобритании. Для этого недостаточно этих лекарств, и большинству из этих людей это не поможет. Вместо этого мы должны точно узнать, кто получит выгоду, и быстро их идентифицировать.
К настоящему времени мы хорошо знаем, какие типы пациентов наиболее уязвимы для тяжелой формы COVID, поэтому можно использовать руководящие принципы, чтобы направлять эти противовирусные препараты тем, кто больше всего нуждается в защите (например, людям старше определенного возраста или со слабой иммунной системой). Поэтому раннее выявление инфекции в уязвимых группах остается первостепенной задачей. Разработка этих лекарств - это не конец истории - теперь нам нужно убедиться, что у нас есть системы для их наиболее эффективного использования.
Заглядывая в будущееВакцины COVID оказались чрезвычайно успешными в предотвращении тяжелых заболеваний, но успешное внедрение этих противовирусных препаратов по-прежнему будет значительным. Вакцины не защищают в 100% случаев, и снижение защиты кажется проблемой. Таким образом, некоторые полностью вакцинированные люди все еще болеют COVID в тяжелой форме.
Есть также люди - например, люди с определенными заболеваниями или принимающие определенные лекарства, - чья иммунная система не создает хорошей защитной реакции после вакцинации. Антивирусные препараты могут восполнить эти пробелы в защите, предлагая поддержку программе вакцинации. Мы, наверное, всегда будем хотеть, чтобы эти лекарства были под рукой.
Надеюсь, у нас будет больше. Противовирусные препараты сложно разработать, и такие успехи, как молнупиравир и паксловид, жизненно важны для стимулирования инноваций. Мы можем ожидать всплеска инвестиций в антивирусную науку и инженерию за счет этих препаратов.
Наконец, что насчет сопротивления? К сожалению, использование антивирусных препаратов сопряжено с риском развития вирусов, не подверженных их влиянию. Однако в молнупиравире интересно то, что трудно понять, как вирус может избежать «катастрофической ошибки», которую лекарство создает в своем генетическом материале . Но точно так же, как мы изо всех сил пытаемся избежать устойчивости к антибиотикам , необходимо осторожное использование этих противовирусных препаратов.