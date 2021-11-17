Какой сегодня церковный праздник 17 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 17 ноября 2021 годаМучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона
Обновление (освящение) храма великомученика Георгия в Лидде
Народные праздники и приметыАнна Холодная
Этот народный праздник посвящен памяти княжны Анны Всеволодовны.
В это время женщины садились за рукоделие – пряли лен и такали холсты. Молодые девушки, у которых складывалась такая работа, становились хорошими хозяйками.
В старину в этот день люди следили за погодой. Если снег не выпадал, то следующий год обещал быть неурожайным. А плывущие низко облака являлись предвестником сильной стужи.
ПриметыНочью звезды искрятся и ярко блестят – к морозу.
Ночью был иней – к улучшению погоды.
Облака плывут низко – ожидайте стужу.
Корова ложится под навес – к ненастью, а на дворе – к вёдру.
Мороз с утра – зимой выпадет много снега.
Источник: my-calend.ru