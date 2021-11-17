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Какой сегодня церковный праздник 17 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:1711/16/2021
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В это время женщины садились за рукоделие – пряли лен и такали холсты.

Корова ложится под навес – к ненастью, а на дворе – к вёдру. Фото: Pixabay.com

Православные праздники 17 ноября 2021 года

Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона
Обновление (освящение) храма великомученика Георгия в Лидде

Народные праздники и приметы

Анна Холодная
Этот народный праздник посвящен памяти княжны Анны Всеволодовны.

В это время женщины садились за рукоделие – пряли лен и такали холсты. Молодые девушки, у которых складывалась такая работа, становились хорошими хозяйками.

В старину в этот день люди следили за погодой. Если снег не выпадал, то следующий год обещал быть неурожайным. А плывущие низко облака являлись предвестником сильной стужи.

Приметы

Ночью звезды искрятся и ярко блестят – к морозу.
Ночью был иней – к улучшению погоды.
Облака плывут низко – ожидайте стужу.
Корова ложится под навес – к ненастью, а на дворе – к вёдру.
Мороз с утра – зимой выпадет много снега.

Источник: my-calend.ru

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