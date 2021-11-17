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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 ноября 2021 в России и мире

12:20:1211/17/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 17 ноября 2021 года.

17 ноября - День защиты чёрных котов и кошек. Фото: Pixabay.com

• Международный день студентов (International Students Day)
• День обмывщиков
• День защиты чёрных котов и кошек
• День знакомства с новым чаем
• Международный день недоношенных детей (World Prematurity Day)
• Всемирный день рекордов Гиннесса (Guinness World Records Day)
• Международный день любителей пива «Гозе» (International Happy Gose Day)
• День участковых уполномоченных полиции РФ
• Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни лёгких (World COPD Day)
• Всемирный день географических информационных систем (GIS Day)
• День памяти преподобного Иоанникия Великого
• День памяти священномучеников Никандра, епископа Мирского и Ермея пресвитера
• День памяти преподобного Никандра Городноезерского
• Католический праздник святой Елизаветы Венгерской (Feast of Saint Elizabeth of Hungary)
• День домашнего хлеба (National Homemade Bread Day) - США
• Всемирный день мира (World Peace Day) - США
• День Русалочки (The Little Mermaid Day) - США
• Фестиваль бумажных фонариков и горящих воздушных шаров «Тазаундаин» (Tazaungdaing) - Мьянма
• День пахлавы (National Baklava Day) - США
• День вина «Зинфандель» (National Zinfandel Day) - США
• День недружелюбия (National Unfriend Day) - США
• День кыргызского кино - Кыргызстан
• День покаяния и молитвы (Buss- und Bettag) - Германия
• День японских шахмат «Сёги» (Shogi Day) - Япония
• День пешеходного туризма, День похода (National Hiking Day, National Take a Hike Day) - США
• День электронной поздравительной открытки (Electronic Greeting Card Day) - США
• День обслуживающего персонала в образовании (National Educational Support Professionals Day) - США
• День военно-медицинского работника - Армения
• День борьбы за свободу и демократию (Struggle for Freedom and Democracy Day) - Чехия, Словакия
• День президента (President`s Day) - Маршалловы острова
• День национального возрождения - Азербайджан
• День мучеников в штате Одиша (Martyr`s Day in Odisha) - Индия
• День Политехнио (Polytechneio) - Греция
• Именины у Никандра, Ивана, Степана, Александра, Николая, Ильи, Евгении
• Ерёмин день (Пришёл Ерёма - сиди дома)

Важные события:

• 17 ноября 1757 года в России основана Императорская Академия художеств
• 17 ноября 1804 года основан Казанский императорский университет
• 17 ноября 1869 года в Египте открыт для судоходства Суэцкий канал
• 17 ноября 1875 года в США основано Теософское общество
• 17 ноября 1933 года основан Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры (ФНЦ ВНИИФК)
• 17 ноября 2019 года в Китае отмечен первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

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