Как утренняя чашка кофе может изменить ритм вашего сердца

Ваша ежедневная чашка кофе может быстро подбодрить, но она имеет смешанный набор хороших и не очень хороших эффектов на ваше здоровье, говорится в новом исследовании.
По словам исследователей, употребление кофе помогает людям оставаться более активными, но также значительно отнимает у них сон.
И хотя кажется, что Java не вызывает нерегулярных ритмов в верхней камере сердца, она может вызывать пропуск сердечных сокращений в нижних камерах, согласно результатам, представленным в воскресенье на ежегодном онлайн-собрании Американской кардиологической ассоциации, пишет Medical Xpress.
«Люди должны понимать, что этот чрезвычайно часто употребляемый напиток действительно оказывает существенное влияние на наше здоровье, и оно варьируется», - сказал ведущий автор доктор Грегори Маркус, заместитель руководителя кардиологического отдела исследований Калифорнийского университета в Сан-Франциско. «Дело не в том, что кофе обязательно полностью хорош или полностью плох. Весьма вероятно, что то, будет ли он чистым хорошим или чистым плохим, зависит от сочетания факторов».
Врачи давно считают кофеин потенциальным риском для здоровья сердца, поскольку он является стимулятором, увеличивающим частоту сердечных сокращений. Но предыдущие исследования по этому вопросу дали результаты, которые были «повсеместными», - сказал доктор Сана Аль-Хатиб, эксперт по сердечному ритму Duke.
«Очень распространенный вопрос, который мы получаем от пациентов почти каждую неделю: можно ли пить кофе? Особенно у пациентов с фибрилляцией предсердий», нарушением сердечного ритма, которое увеличивает риск инсульта и сердечного приступа, - сказал аль-Хатиб, электрофизиолог герцога. Клиника электрофизиологии в Дареме, Северная Каролина. Нам, врачам, было нелегко консультировать пациентов», - отметил Аль-Хатиб, не участвовавший в исследовании.
Для этого клинического испытания Маркус и его команда набрали 100 любителей кофе и снабдили их несколькими устройствами для непрерывного учета их здоровья - Fitbit, пульсометром и трекером глюкозы в крови.
В течение двух недель участников случайным образом распределили на ежедневной основе: либо выпить столько кофе, сколько захотят, либо отказаться от него.
Затем исследователи отслеживали изменения внутри каждого человека и между людьми, которые произошли, когда они либо употребляли кофе, либо отказывались от него.
Исследование не нашло доказательств того, что потребление кофе создало какие-либо нерегулярные ритмы в предсердиях, верхних камерах сердца. Это хорошая новость, поскольку одна из основных медицинских проблем, связанных с кофе, заключалась в том, может ли он способствовать фибрилляции предсердий, потенциально опасному состоянию.
Но они обнаружили, что потребление кофе может вызвать пропуск биений желудочков - нижних отделов сердца.
«В дни, случайно назначенные на кофе, у людей было примерно на 50% больше преждевременных сокращений желудочков ЖЭ - более ранних сокращений, возникающих в нижних камерах сердца», - сказал Маркус. «У тех, кто выпил больше, чем глотка кофе, количество поливинилхлорида увеличилось вдвое».
Он добавил, что эти ПВХ распространены и обычно считаются безвредными.
«У всех они бывают время от времени, и обычно они считаются доброкачественными», - сказал Маркус. «Но мы и другие показали, что увеличение количества ЖЭ является независимым фактором риска сердечной недостаточности с течением времени. Не у всех с большим количеством ЖЭ бывает сердечная недостаточность, но это фактор».
Кофе также оказал сильное влияние на два других основных фактора вашего здоровья - физическую активность и сон.
По словам Маркуса, в те дни, когда их случайным образом распределяли пить кофе, участники в среднем делали примерно на 1000 шагов больше, чем обычно.
«На каждую дополнительную чашку кофейного напитка приходилось дополнительно 500 шагов», - сказал он.
С другой стороны, кофе лишает людей сна.
«В дни, случайно назначенные на кофе, люди в этот вечер спали в среднем примерно на полчаса меньше», - сказал Маркус. «На каждую дополнительную чашку кофе приходилось спать примерно на 18 минут меньше».
Но у людей, которые были генетически склонны к более быстрому усвоению кофе, не было обнаружено какой-либо существенной связи между их потреблением кофе и недостатком сна.
Хотя Аль-Хатиб сказала, что исследование было хорошо проведено, она видит необходимость в последующих исследованиях с участием большего числа пациентов в течение более длительного времени, чтобы увидеть, приводят ли немедленные эффекты кофе в конечном итоге к увеличению риска сердечных заболеваний, инсульта и других проблем со здоровьем.
Участники этого исследования были относительно молодыми и здоровыми, со средним возрастом 38 лет и средним ИМТ на высоком уровне здоровых - «нетипично для популяции пациентов, которых мы видим в клинической практике», которые старше и имеют одно или несколько здоровья. - сказал Аль-Хатиб.
Поэтому, если вас беспокоит влияние кофе на ваше здоровье, вам, вероятно, следует поговорить со своим врачом, - сказал Маркус. В зависимости от ваших личных проблем со здоровьем , вам может иметь смысл либо пить кофе, либо воздерживаться от него.
«Для тех, кого беспокоит фибрилляция предсердий, эти данные говорят о том, что нет причин беспокоиться о потреблении кофе. С другой стороны, если есть опасения по поводу ЖЭ, может иметь смысл избегать или минимизировать потребление кофе», - сказал Маркус.
«Если есть цель увеличить или поддерживать физическую активность, кофе может быть полезным, - добавил он, - но для тех, у кого проблемы со сном, нарушение сна, вызванное кофе, может сделать его менее стоящим».
Несмотря на свои оговорки, Аль-Хатиб планирует использовать это исследование при консультировании пациентов.
«Я бы не думала об этих результатах как о, хорошо, отлично, ну и что, давайте подождем следующего исследования», - сказала она. «Я, конечно же, включу эти результаты в свои обсуждения с пациентами, после того как прочту всю статью и при условии, что никаких сюрпризов не будет».
Исследования, представленные на собраниях, обычно считаются предварительными, пока они не будут опубликованы в рецензируемом журнале.